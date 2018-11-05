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أمير الشرقية يكرّم سائق حافلة مدرسية نشر مقطع فيديو توعوياً

"الشقاق" نصح زملاء مهنته بضرورة التقيد بوسائل السلامة

كرّم أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، المواطن غسان الشقاق سائق حافلة مدرسية لنقل الطلاب تابعة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، تقديراً لدوره المتميز في تصوير مقطع توعوي ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهر "الشقاق"، في الفيديو، حرصه على سلامة الطلاب والطالبات أثناء ركوبهم ومغادرتهم الحافلة المدرسية، وأكد ضرورة تقيد سائق الحافلة بوسائل السلامة والتأكد من خلو الحافلة من الركاب بعد نهاية اليوم الدراسي.

وقدم أمير المنطقة الشكر للسائق "الشقاق" على حرصه واهتمامه بأبنائه الطلاب طوال فترة وجودهم معه في الحافلة وتقيده بوسائل السلامة وتأكده من خلو الحافلة من الطلاب بعد نهاية اليوم الدراسي.

وقال أمير المنطقة: "هذا الإجراء مطلوب من كل سائق حافلة؛ فالأبناء والبنات أمانة تقع مسؤوليتها على سائق الحافلة أثناء فترة إيصالهم من منازلهم إلى المدارس وكذلك العكس، موجهًا كافة قائدي حافلات المدارس باتباع وسائل السلامة الضرورية داخل الحافلات وخارجها والتأكد من سلامة الطلاب والطالبات أثناء صعودهم ونزولهم، وكذلك أثناء تواجدهم داخل الحافلة.

من جهته، قدم "الشقاق" الشكر لأمير المنطقة على استقباله وتوجيهاته السديدة ونصحه لسائقي الحافلات المؤتمنين على الطلاب والطالبات.

وأشار إلى أن ما قام به يدخل في إطار حرصه على سلامة الطلاب لاسيما في ظل احتمالات أن يقع من بعض السائقين قصور في هذا الجانب ولذلك.

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أمير الشرقية يكرّم سائق حافلة مدرسية نشر مقطع فيديو توعوياً
سبق

كرّم أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، المواطن غسان الشقاق سائق حافلة مدرسية لنقل الطلاب تابعة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، تقديراً لدوره المتميز في تصوير مقطع توعوي ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهر "الشقاق"، في الفيديو، حرصه على سلامة الطلاب والطالبات أثناء ركوبهم ومغادرتهم الحافلة المدرسية، وأكد ضرورة تقيد سائق الحافلة بوسائل السلامة والتأكد من خلو الحافلة من الركاب بعد نهاية اليوم الدراسي.

وقدم أمير المنطقة الشكر للسائق "الشقاق" على حرصه واهتمامه بأبنائه الطلاب طوال فترة وجودهم معه في الحافلة وتقيده بوسائل السلامة وتأكده من خلو الحافلة من الطلاب بعد نهاية اليوم الدراسي.

وقال أمير المنطقة: "هذا الإجراء مطلوب من كل سائق حافلة؛ فالأبناء والبنات أمانة تقع مسؤوليتها على سائق الحافلة أثناء فترة إيصالهم من منازلهم إلى المدارس وكذلك العكس، موجهًا كافة قائدي حافلات المدارس باتباع وسائل السلامة الضرورية داخل الحافلات وخارجها والتأكد من سلامة الطلاب والطالبات أثناء صعودهم ونزولهم، وكذلك أثناء تواجدهم داخل الحافلة.

من جهته، قدم "الشقاق" الشكر لأمير المنطقة على استقباله وتوجيهاته السديدة ونصحه لسائقي الحافلات المؤتمنين على الطلاب والطالبات.

وأشار إلى أن ما قام به يدخل في إطار حرصه على سلامة الطلاب لاسيما في ظل احتمالات أن يقع من بعض السائقين قصور في هذا الجانب ولذلك.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
04:25 PM

أمير الشرقية يكرّم سائق حافلة مدرسية نشر مقطع فيديو توعوياً

"الشقاق" نصح زملاء مهنته بضرورة التقيد بوسائل السلامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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كرّم أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، المواطن غسان الشقاق سائق حافلة مدرسية لنقل الطلاب تابعة للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، تقديراً لدوره المتميز في تصوير مقطع توعوي ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهر "الشقاق"، في الفيديو، حرصه على سلامة الطلاب والطالبات أثناء ركوبهم ومغادرتهم الحافلة المدرسية، وأكد ضرورة تقيد سائق الحافلة بوسائل السلامة والتأكد من خلو الحافلة من الركاب بعد نهاية اليوم الدراسي.

وقدم أمير المنطقة الشكر للسائق "الشقاق" على حرصه واهتمامه بأبنائه الطلاب طوال فترة وجودهم معه في الحافلة وتقيده بوسائل السلامة وتأكده من خلو الحافلة من الطلاب بعد نهاية اليوم الدراسي.

وقال أمير المنطقة: "هذا الإجراء مطلوب من كل سائق حافلة؛ فالأبناء والبنات أمانة تقع مسؤوليتها على سائق الحافلة أثناء فترة إيصالهم من منازلهم إلى المدارس وكذلك العكس، موجهًا كافة قائدي حافلات المدارس باتباع وسائل السلامة الضرورية داخل الحافلات وخارجها والتأكد من سلامة الطلاب والطالبات أثناء صعودهم ونزولهم، وكذلك أثناء تواجدهم داخل الحافلة.

من جهته، قدم "الشقاق" الشكر لأمير المنطقة على استقباله وتوجيهاته السديدة ونصحه لسائقي الحافلات المؤتمنين على الطلاب والطالبات.

وأشار إلى أن ما قام به يدخل في إطار حرصه على سلامة الطلاب لاسيما في ظل احتمالات أن يقع من بعض السائقين قصور في هذا الجانب ولذلك.

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