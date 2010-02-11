أمير القصيم يُكرّم "الحربي" لحصوله على جائزة التعليم بالمنطقة

كرّم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل آل سعود، المعلم فيصل محمد الحربي، وذلك بعد فوزه بجائزة تعليم القصيم.



وقال"الحربي"لـ"سبق": "تشرفت باستلام جائزة تعليم القصيم من سمو أمير القصيم في ديوان الإمارة وتعودنا من سموه الكريم التكريم والتشجيع والتحفيز".



وقدّم "الحربي" شكره وتقديره لداعم الجائزة الشيخ محمد الخضير، كما شكر تعليم القصيم على جهوده.