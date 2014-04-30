متحف ابن صوفان بالنماص.. نمط مغاير في العرض والمحتوى المتحفي

يوثق صور ملوك السعودية ويضم معرضًا لشهداء الواجب

يشكل متحف ابن صوفان بقرية لشعب في محافظة النماص نمطًا مغايرًا في العرض والمحتوى المتحفي، إلى جانب تميزه بتصميم تراثي يحاكي تراث منطقة عسير وإرثها التاريخي؛ ما جعله أحد عوامل الجذب السياحي للمحافظة.

ويحتوي المتحف على معارض عدة، في مقدمتها معرض الصور والوثائق التاريخية لموحد هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - وأبنائه الملوك الذين تعاقبوا من بعده، حتى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إضافة إلى معرض لشهداء الواجب، يضم أكثر من ٥٠٠ صورة لرجال قدموا أرواحهم فداء للوطن الغالي، وفصل دراسي يحكي واقع التعليم قبل ٦٠ عامًا.

ويتكون المتحف من أربع قاعات كبيرة للعرض، إضافة إلى قاعة خارجية مكشوفة، ويشتمل على قطع أثرية، تشمل أدوات الزراعة والري، إضافةلوجود أجنحة متعددة، منها للعملات والأسلحة والأواني والصور القديمة والضيافة، مكون من أدوات تخص القهوة ودلال مختلفة الأنواع وأباريق للشاي وأدوات إشعال النار قديمًا، تحكي الماضي قبل ٥٠ عامًا، إضافة إلى الأجهزة القديمة والأسلحة والأبواب الخشبية القديمة والأدوات الزراعية، وطرق استخراج المياه من الآبار قديمًا، وأدوات الطعام، ومخازن حفظ الحبوب القديمة، والملابس الشعبية والعطور.

وبدوره، أوضح صاحب المتحف عبد الله محمد بن صوفان أن المتحف افتتح في عام ١٤٣٣ هـ على مساحة تزيد على ٩٠٠ متر، ومصرح من قِبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ويضم أكثر من ٨٠٠٠ قطعة من المقتنيات والموروثات والمشغولات النادرة والقيمة.

وأضاف: يتم استقبال الزوار من داخل السعوديةوخارجها. إنه يضم أشهر القطع التراثية من جميع أنحاء السعودية. وأوضح أن عشقه للتراث جعله يهتم بكل ركن في المتحف.

وأبان أن المتحف شارك في الكثير من المحافل المهمة، منها مهرجان الجنادرية ٣٠، وأسبوع المرور الخليجي الأول، واليوم الوطني ومهرجان للقراءة اللذان يقامان سنويًّا.

من جهته، أكد مدير مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالنماص محمد بن عبد الله العسبلي أن متحف ابن صوفان هو أحد المتاحف التي يشرف عليها المكتب البالغ عددها ٢١ متحفًا. مثمنًا ما يقوم به صاحب المتحف وأصحاب المتاحف الخاصة كافة لمشاركتهم في المناسبات الوطنية، وفتح المتاحف للزوار على مدار العام للتعريف بتراث المنطقة.