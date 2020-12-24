بدء مشروع تركيب الفواصل الزجاجية بـ802 مسجد وجامع

من تنفيذ وزارة "الشؤون الإسلامية".. ضمن المرحلة الأولى

شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تركيب الفواصل والقواطع الزجاجية للجوامع والمساجد لـ802 مسجد وجامع بمناطق المملكة، عبر 20 عملية ترسية.

ويهدف المشروع إلى تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة وترشيد الطاقة وإطالة عمر التكييف والفرش والإنارة في الأماكن التي تم فصلها عن مصلى الفروض داخل المساجد والجوامع، وكذلك تقليل تكلفة الصيانة لهذا الجزء المفصول بأكثر من 70% من التكاليف.

وشمل العمل تركيب قواطع وحواجز زجاجية لجوامع المجموعة الأولى، تمثل 64 جامعًا بمدينة الرياض، و38 جامعًا بمحافظات جدة والطائف والمويه، و58 جامعًا بالمنطقة الشرقية، و20 مسجدًا وجامعًا بمنطقة الجوف.