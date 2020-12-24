النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بدء مشروع تركيب الفواصل الزجاجية بـ802 مسجد وجامع

من تنفيذ وزارة "الشؤون الإسلامية".. ضمن المرحلة الأولى

شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تركيب الفواصل والقواطع الزجاجية للجوامع والمساجد لـ802 مسجد وجامع بمناطق المملكة، عبر 20 عملية ترسية.

ويهدف المشروع إلى تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة وترشيد الطاقة وإطالة عمر التكييف والفرش والإنارة في الأماكن التي تم فصلها عن مصلى الفروض داخل المساجد والجوامع، وكذلك تقليل تكلفة الصيانة لهذا الجزء المفصول بأكثر من 70% من التكاليف.

وشمل العمل تركيب قواطع وحواجز زجاجية لجوامع المجموعة الأولى، تمثل 64 جامعًا بمدينة الرياض، و38 جامعًا بمحافظات جدة والطائف والمويه، و58 جامعًا بالمنطقة الشرقية، و20 مسجدًا وجامعًا بمنطقة الجوف.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بدء مشروع تركيب الفواصل الزجاجية بـ802 مسجد وجامع
سبق

شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تركيب الفواصل والقواطع الزجاجية للجوامع والمساجد لـ802 مسجد وجامع بمناطق المملكة، عبر 20 عملية ترسية.

ويهدف المشروع إلى تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة وترشيد الطاقة وإطالة عمر التكييف والفرش والإنارة في الأماكن التي تم فصلها عن مصلى الفروض داخل المساجد والجوامع، وكذلك تقليل تكلفة الصيانة لهذا الجزء المفصول بأكثر من 70% من التكاليف.

وشمل العمل تركيب قواطع وحواجز زجاجية لجوامع المجموعة الأولى، تمثل 64 جامعًا بمدينة الرياض، و38 جامعًا بمحافظات جدة والطائف والمويه، و58 جامعًا بالمنطقة الشرقية، و20 مسجدًا وجامعًا بمنطقة الجوف.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
02:05 PM
اخر تعديل
24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
03:13 PM

بدء مشروع تركيب الفواصل الزجاجية بـ802 مسجد وجامع

من تنفيذ وزارة "الشؤون الإسلامية".. ضمن المرحلة الأولى

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
2,034

شرعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تركيب الفواصل والقواطع الزجاجية للجوامع والمساجد لـ802 مسجد وجامع بمناطق المملكة، عبر 20 عملية ترسية.

ويهدف المشروع إلى تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة وترشيد الطاقة وإطالة عمر التكييف والفرش والإنارة في الأماكن التي تم فصلها عن مصلى الفروض داخل المساجد والجوامع، وكذلك تقليل تكلفة الصيانة لهذا الجزء المفصول بأكثر من 70% من التكاليف.

وشمل العمل تركيب قواطع وحواجز زجاجية لجوامع المجموعة الأولى، تمثل 64 جامعًا بمدينة الرياض، و38 جامعًا بمحافظات جدة والطائف والمويه، و58 جامعًا بالمنطقة الشرقية، و20 مسجدًا وجامعًا بمنطقة الجوف.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,816
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,690
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,888
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,277

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة