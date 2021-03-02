وشدد على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ ومصالحها مترابطة، مشيراً إلى وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية وتضامنها الكامل معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أراضيها وحماية مصالحها، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز، اليوم، إدانة الأردن واستنكارها الشديدين لهذا الفعل الإرهابي الجبان واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

أدانت الحكومة الأردنية، إطلاق مليشيا الحوثي مقذوفاً عسكرياً سقط في إحدى قرى جازان، وأسفر عن إصابة خمسة مدنيين.

الأردن عن آخر جرائم الحوثي: فعل إرهابي جبان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-02 أدانت الحكومة الأردنية، إطلاق مليشيا الحوثي مقذوفاً عسكرياً سقط في إحدى قرى جازان، وأسفر عن إصابة خمسة مدنيين. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز، اليوم، إدانة الأردن واستنكارها الشديدين لهذا الفعل الإرهابي الجبان واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. وشدد على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ ومصالحها مترابطة، مشيراً إلى وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية وتضامنها الكامل معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أراضيها وحماية مصالحها، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442 02:14 PM

الأردن عن آخر جرائم الحوثي: فعل إرهابي جبان أكدت التضامن مع المملكة في كل إجراءات الدفاع عن أمنها





A A A





0 مشاركة

أدانت الحكومة الأردنية، إطلاق مليشيا الحوثي مقذوفاً عسكرياً سقط في إحدى قرى جازان، وأسفر عن إصابة خمسة مدنيين.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز، اليوم، إدانة الأردن واستنكارها الشديدين لهذا الفعل الإرهابي الجبان واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ ومصالحها مترابطة، مشيراً إلى وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية وتضامنها الكامل معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أراضيها وحماية مصالحها، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.