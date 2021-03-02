النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 302 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 286 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأردن عن آخر جرائم الحوثي: فعل إرهابي جبان

أكدت التضامن مع المملكة في كل إجراءات الدفاع عن أمنها

أدانت الحكومة الأردنية، إطلاق مليشيا الحوثي مقذوفاً عسكرياً سقط في إحدى قرى جازان، وأسفر عن إصابة خمسة مدنيين.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز، اليوم، إدانة الأردن واستنكارها الشديدين لهذا الفعل الإرهابي الجبان واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ ومصالحها مترابطة، مشيراً إلى وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية وتضامنها الكامل معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أراضيها وحماية مصالحها، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأردن عن آخر جرائم الحوثي: فعل إرهابي جبان
سبق

أدانت الحكومة الأردنية، إطلاق مليشيا الحوثي مقذوفاً عسكرياً سقط في إحدى قرى جازان، وأسفر عن إصابة خمسة مدنيين.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز، اليوم، إدانة الأردن واستنكارها الشديدين لهذا الفعل الإرهابي الجبان واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ ومصالحها مترابطة، مشيراً إلى وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية وتضامنها الكامل معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أراضيها وحماية مصالحها، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
02:14 PM

الأردن عن آخر جرائم الحوثي: فعل إرهابي جبان

أكدت التضامن مع المملكة في كل إجراءات الدفاع عن أمنها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
1
386

أدانت الحكومة الأردنية، إطلاق مليشيا الحوثي مقذوفاً عسكرياً سقط في إحدى قرى جازان، وأسفر عن إصابة خمسة مدنيين.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز، اليوم، إدانة الأردن واستنكارها الشديدين لهذا الفعل الإرهابي الجبان واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ ومصالحها مترابطة، مشيراً إلى وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية وتضامنها الكامل معها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أراضيها وحماية مصالحها، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,604
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,866
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,446
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,951

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة