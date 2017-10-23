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جامعة الملك فيصل تنظم أسبوع المهنة تحت شعار "نحو مستقبل مهني واعد"

في الفترة من 24 - 28 أكتوبر الجاري .. برعاية أمير المنطقة الشرقية

تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، وبحضور وتشريف من الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء؛ تنظّم جامعة الملك فيصل فعالية أسبوع المهنة تحت شعار "نحو مستقبل مهني واعد"، وذلك في الفترة: 18-22 / 3/ 1443هـ الموافق 24-28 / 10/ 2021م .

وتفصيلاً، يتضمن الأسبوع افتتاحاً رسميّاً، ومعرضاً متنوعاً للشركات والمؤسسات، وسلسلة من اللقاءات الإثرائية، والبرامج التدريبية.

وبهذه المناسبة، ثمّن رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، رعاية أمير المنطقة الشرقية للفعالية، وتشريف محافظ الأحساء لافتتاحها نيابة عن أمير المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تهدف إلى إتاحة التعرف على مجالات التوظيف، وتقديم الإرشاد المهني للطلبة والخريجين، والباحثين عن العمل، كما تتيح فرصاً للشركات والمؤسسات لتقديم عروضها، وتوعية الخريجين بما يسهم في تأهيلهم، وقدرتهم على تحقيق التنافسية التي تحقق طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.

وحث "العوهلي" الطلبة والخريجين على الاستفادة مما يقدم في هذه الفعالية من أنشطة وبرامج ولقاءات، مؤكداً أن الجامعة حريصة على تسلح خريجيها بثلاثة أجنحة، وهي: المعرفة، والمهارة، والمهنية، ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل، وفق ما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله- في ضوء أهداف رؤية المملكة 2030.

جامعة الملك فيصل

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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جامعة الملك فيصل تنظم أسبوع المهنة تحت شعار "نحو مستقبل مهني واعد"
سبق

تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، وبحضور وتشريف من الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء؛ تنظّم جامعة الملك فيصل فعالية أسبوع المهنة تحت شعار "نحو مستقبل مهني واعد"، وذلك في الفترة: 18-22 / 3/ 1443هـ الموافق 24-28 / 10/ 2021م .

وتفصيلاً، يتضمن الأسبوع افتتاحاً رسميّاً، ومعرضاً متنوعاً للشركات والمؤسسات، وسلسلة من اللقاءات الإثرائية، والبرامج التدريبية.

وبهذه المناسبة، ثمّن رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، رعاية أمير المنطقة الشرقية للفعالية، وتشريف محافظ الأحساء لافتتاحها نيابة عن أمير المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تهدف إلى إتاحة التعرف على مجالات التوظيف، وتقديم الإرشاد المهني للطلبة والخريجين، والباحثين عن العمل، كما تتيح فرصاً للشركات والمؤسسات لتقديم عروضها، وتوعية الخريجين بما يسهم في تأهيلهم، وقدرتهم على تحقيق التنافسية التي تحقق طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.

وحث "العوهلي" الطلبة والخريجين على الاستفادة مما يقدم في هذه الفعالية من أنشطة وبرامج ولقاءات، مؤكداً أن الجامعة حريصة على تسلح خريجيها بثلاثة أجنحة، وهي: المعرفة، والمهارة، والمهنية، ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل، وفق ما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله- في ضوء أهداف رؤية المملكة 2030.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
10:42 PM

جامعة الملك فيصل تنظم أسبوع المهنة تحت شعار "نحو مستقبل مهني واعد"

في الفترة من 24 - 28 أكتوبر الجاري .. برعاية أمير المنطقة الشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، وبحضور وتشريف من الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء؛ تنظّم جامعة الملك فيصل فعالية أسبوع المهنة تحت شعار "نحو مستقبل مهني واعد"، وذلك في الفترة: 18-22 / 3/ 1443هـ الموافق 24-28 / 10/ 2021م .

وتفصيلاً، يتضمن الأسبوع افتتاحاً رسميّاً، ومعرضاً متنوعاً للشركات والمؤسسات، وسلسلة من اللقاءات الإثرائية، والبرامج التدريبية.

وبهذه المناسبة، ثمّن رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، رعاية أمير المنطقة الشرقية للفعالية، وتشريف محافظ الأحساء لافتتاحها نيابة عن أمير المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تهدف إلى إتاحة التعرف على مجالات التوظيف، وتقديم الإرشاد المهني للطلبة والخريجين، والباحثين عن العمل، كما تتيح فرصاً للشركات والمؤسسات لتقديم عروضها، وتوعية الخريجين بما يسهم في تأهيلهم، وقدرتهم على تحقيق التنافسية التي تحقق طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.

وحث "العوهلي" الطلبة والخريجين على الاستفادة مما يقدم في هذه الفعالية من أنشطة وبرامج ولقاءات، مؤكداً أن الجامعة حريصة على تسلح خريجيها بثلاثة أجنحة، وهي: المعرفة، والمهارة، والمهنية، ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل، وفق ما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله- في ضوء أهداف رؤية المملكة 2030.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,386
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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