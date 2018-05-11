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التقاعد: أكثر من 400 ألف زائر لبوابة الخدمات الإلكترونية في شهر إبريل

إنجاز أكثر من 120 ألف خدمة إلكترونية خلال هذا الشهر في مجالات مختلفة

سعت المؤسسة العامة للتقاعد خلال شهر إبريل إلى رفع فاعليتها وجاهزيتها على مستوى القطاعات والإدارات كافة في إطار العمل "عن بعد" لتنفيذ خدمات واحتياجات عملائها ومن أبرزها تقديم موعد صرف المعاشات التقاعدية لهذا الشهر عن موعده الأصلي لأكثر من مليون متقاعد ومستفيد وبأكثر من7 مليارات ريال نظرًا لتزامن موعد الصرف المعتاد مع حلول شهر رمضان المبارك، علاوةً على ظروف الجائحة.

وكشف تقرير الأداء عن زيادة حجم تفاعل عملاء التقاعد مع منتجات المؤسسة التقنية ورصدت تقنيات التحليل الإلكتروني التابعة للمؤسسة زيارة أكثر من 400 ألف متصفح لبوابة الخدمات الإلكترونية و8500 تحميل لتطبيق المؤسسة، وتسجيل 6500 مستخدم جديد للخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة.

وأوضحت الإحصائيات إنجاز أكثر من 120 ألف خدمة إلكترونية خلال هذا الشهر في مجالات مختلفة، وقد اشتملت الخدمات المقدمة لعملاء التقاعد في شهر إبريل على إنجاز 24 ألف معاملة إلكترونية، وإصدار أكثر من 50 ألف خطاب تعريفي للمعاش

و14 ألف بطاقة تقاعدية إلكترونية، كما استقبل مركز الاتصال الموحد أكثر من 30 ألف اتصال.


يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد فعلت "خطة استمرارية العمل" بنجاح منذ الساعات الأولى من العمل عن بعد، ما ساعدها على خدمة المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين بفاعلية عن طريق الخدمات الإلكترونية ومركز الاتصال وحساب المؤسسة للعناية بالعملاء على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".

المؤسسة العامة للتقاعد العمل عن بعد شهر رمضان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التقاعد: أكثر من 400 ألف زائر لبوابة الخدمات الإلكترونية في شهر إبريل
سبق

سعت المؤسسة العامة للتقاعد خلال شهر إبريل إلى رفع فاعليتها وجاهزيتها على مستوى القطاعات والإدارات كافة في إطار العمل "عن بعد" لتنفيذ خدمات واحتياجات عملائها ومن أبرزها تقديم موعد صرف المعاشات التقاعدية لهذا الشهر عن موعده الأصلي لأكثر من مليون متقاعد ومستفيد وبأكثر من7 مليارات ريال نظرًا لتزامن موعد الصرف المعتاد مع حلول شهر رمضان المبارك، علاوةً على ظروف الجائحة.

وكشف تقرير الأداء عن زيادة حجم تفاعل عملاء التقاعد مع منتجات المؤسسة التقنية ورصدت تقنيات التحليل الإلكتروني التابعة للمؤسسة زيارة أكثر من 400 ألف متصفح لبوابة الخدمات الإلكترونية و8500 تحميل لتطبيق المؤسسة، وتسجيل 6500 مستخدم جديد للخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة.

وأوضحت الإحصائيات إنجاز أكثر من 120 ألف خدمة إلكترونية خلال هذا الشهر في مجالات مختلفة، وقد اشتملت الخدمات المقدمة لعملاء التقاعد في شهر إبريل على إنجاز 24 ألف معاملة إلكترونية، وإصدار أكثر من 50 ألف خطاب تعريفي للمعاش

و14 ألف بطاقة تقاعدية إلكترونية، كما استقبل مركز الاتصال الموحد أكثر من 30 ألف اتصال.


يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد فعلت "خطة استمرارية العمل" بنجاح منذ الساعات الأولى من العمل عن بعد، ما ساعدها على خدمة المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين بفاعلية عن طريق الخدمات الإلكترونية ومركز الاتصال وحساب المؤسسة للعناية بالعملاء على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
11:19 PM
اخر تعديل
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
12:36 AM

التقاعد: أكثر من 400 ألف زائر لبوابة الخدمات الإلكترونية في شهر إبريل

إنجاز أكثر من 120 ألف خدمة إلكترونية خلال هذا الشهر في مجالات مختلفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,903

سعت المؤسسة العامة للتقاعد خلال شهر إبريل إلى رفع فاعليتها وجاهزيتها على مستوى القطاعات والإدارات كافة في إطار العمل "عن بعد" لتنفيذ خدمات واحتياجات عملائها ومن أبرزها تقديم موعد صرف المعاشات التقاعدية لهذا الشهر عن موعده الأصلي لأكثر من مليون متقاعد ومستفيد وبأكثر من7 مليارات ريال نظرًا لتزامن موعد الصرف المعتاد مع حلول شهر رمضان المبارك، علاوةً على ظروف الجائحة.

وكشف تقرير الأداء عن زيادة حجم تفاعل عملاء التقاعد مع منتجات المؤسسة التقنية ورصدت تقنيات التحليل الإلكتروني التابعة للمؤسسة زيارة أكثر من 400 ألف متصفح لبوابة الخدمات الإلكترونية و8500 تحميل لتطبيق المؤسسة، وتسجيل 6500 مستخدم جديد للخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة.

وأوضحت الإحصائيات إنجاز أكثر من 120 ألف خدمة إلكترونية خلال هذا الشهر في مجالات مختلفة، وقد اشتملت الخدمات المقدمة لعملاء التقاعد في شهر إبريل على إنجاز 24 ألف معاملة إلكترونية، وإصدار أكثر من 50 ألف خطاب تعريفي للمعاش

و14 ألف بطاقة تقاعدية إلكترونية، كما استقبل مركز الاتصال الموحد أكثر من 30 ألف اتصال.


يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد فعلت "خطة استمرارية العمل" بنجاح منذ الساعات الأولى من العمل عن بعد، ما ساعدها على خدمة المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين بفاعلية عن طريق الخدمات الإلكترونية ومركز الاتصال وحساب المؤسسة للعناية بالعملاء على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".

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