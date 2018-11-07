النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دعماً للتوطين .. تأهيل 20 فتاة للعمل في قطاع الذهب والمجوهرات

عبر برنامج تدريبي نظّمته غرفة الرياض لتطوير مهاراتهن في القطاع

عقدت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالتعاون مع إحدى الشركات المختصة في قطاع الذهب والمجوهرات، البرنامج التدريبي لتدريب وتأهيل وتوظيف 20 فتاة سعودية للعمل في هذا القطاع بالشركة كدفعة أولى.

يأتي البرنامج الذي يستمر 3 أسابيع، في إطار جهود الغرفة لدعم توطين الوظائف في هذا القطاع وتوفير احتياجاته من الكوادر النسائية المؤهلة في مجالات البيع والأنشطة الأخرى المختلفة ذات العلاقة بمبيعات الذهب والمجوهرات.

يشتمل البرنامج التدريبي الذي ينفذه مركز التدريب والتأهيل بالغرفة، على عدد من الحقائب التدريبية لتطوير مهارات المشاركات في البرنامج وتمكينهن من الإلمام بفنون ومهارات العمل في قطاع الذهب والمجوهرات، مثل المبيعات، إضافة إلى تعريفهن بأنماط العملاء وطرق التعامل والتفاهم معهم، وخصائص مسؤول البيع الناجح وتعريفهن بالسلوك الوظيفي وعناصره.

كما تتضمن الحقيبة التعريف بالذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة ومواده ومكوناته، وأنواعها والطرق المتبعة في العرض والبيع وأساليب كشف الغش التجاري وكيفية التعامل معها وطرق حسابها.

ويحصل جميع المشاركات على مكافأة مالية في أثناء فترة التدريب وعقد توظيف بالشركة بعد إتمام البرنامج بنجاح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
دعماً للتوطين .. تأهيل 20 فتاة للعمل في قطاع الذهب والمجوهرات
سبق

عقدت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالتعاون مع إحدى الشركات المختصة في قطاع الذهب والمجوهرات، البرنامج التدريبي لتدريب وتأهيل وتوظيف 20 فتاة سعودية للعمل في هذا القطاع بالشركة كدفعة أولى.

يأتي البرنامج الذي يستمر 3 أسابيع، في إطار جهود الغرفة لدعم توطين الوظائف في هذا القطاع وتوفير احتياجاته من الكوادر النسائية المؤهلة في مجالات البيع والأنشطة الأخرى المختلفة ذات العلاقة بمبيعات الذهب والمجوهرات.

يشتمل البرنامج التدريبي الذي ينفذه مركز التدريب والتأهيل بالغرفة، على عدد من الحقائب التدريبية لتطوير مهارات المشاركات في البرنامج وتمكينهن من الإلمام بفنون ومهارات العمل في قطاع الذهب والمجوهرات، مثل المبيعات، إضافة إلى تعريفهن بأنماط العملاء وطرق التعامل والتفاهم معهم، وخصائص مسؤول البيع الناجح وتعريفهن بالسلوك الوظيفي وعناصره.

كما تتضمن الحقيبة التعريف بالذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة ومواده ومكوناته، وأنواعها والطرق المتبعة في العرض والبيع وأساليب كشف الغش التجاري وكيفية التعامل معها وطرق حسابها.

ويحصل جميع المشاركات على مكافأة مالية في أثناء فترة التدريب وعقد توظيف بالشركة بعد إتمام البرنامج بنجاح.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
01:22 PM

دعماً للتوطين .. تأهيل 20 فتاة للعمل في قطاع الذهب والمجوهرات

عبر برنامج تدريبي نظّمته غرفة الرياض لتطوير مهاراتهن في القطاع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
1,486

عقدت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالتعاون مع إحدى الشركات المختصة في قطاع الذهب والمجوهرات، البرنامج التدريبي لتدريب وتأهيل وتوظيف 20 فتاة سعودية للعمل في هذا القطاع بالشركة كدفعة أولى.

يأتي البرنامج الذي يستمر 3 أسابيع، في إطار جهود الغرفة لدعم توطين الوظائف في هذا القطاع وتوفير احتياجاته من الكوادر النسائية المؤهلة في مجالات البيع والأنشطة الأخرى المختلفة ذات العلاقة بمبيعات الذهب والمجوهرات.

يشتمل البرنامج التدريبي الذي ينفذه مركز التدريب والتأهيل بالغرفة، على عدد من الحقائب التدريبية لتطوير مهارات المشاركات في البرنامج وتمكينهن من الإلمام بفنون ومهارات العمل في قطاع الذهب والمجوهرات، مثل المبيعات، إضافة إلى تعريفهن بأنماط العملاء وطرق التعامل والتفاهم معهم، وخصائص مسؤول البيع الناجح وتعريفهن بالسلوك الوظيفي وعناصره.

كما تتضمن الحقيبة التعريف بالذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة ومواده ومكوناته، وأنواعها والطرق المتبعة في العرض والبيع وأساليب كشف الغش التجاري وكيفية التعامل معها وطرق حسابها.

ويحصل جميع المشاركات على مكافأة مالية في أثناء فترة التدريب وعقد توظيف بالشركة بعد إتمام البرنامج بنجاح.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,271
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,516
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,928
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,163

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي
الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

عبدالغني الشيخ
مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

محمد الصيـعري
قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة