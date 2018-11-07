دعماً للتوطين .. تأهيل 20 فتاة للعمل في قطاع الذهب والمجوهرات

عبر برنامج تدريبي نظّمته غرفة الرياض لتطوير مهاراتهن في القطاع

عقدت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالتعاون مع إحدى الشركات المختصة في قطاع الذهب والمجوهرات، البرنامج التدريبي لتدريب وتأهيل وتوظيف 20 فتاة سعودية للعمل في هذا القطاع بالشركة كدفعة أولى.

يأتي البرنامج الذي يستمر 3 أسابيع، في إطار جهود الغرفة لدعم توطين الوظائف في هذا القطاع وتوفير احتياجاته من الكوادر النسائية المؤهلة في مجالات البيع والأنشطة الأخرى المختلفة ذات العلاقة بمبيعات الذهب والمجوهرات.

يشتمل البرنامج التدريبي الذي ينفذه مركز التدريب والتأهيل بالغرفة، على عدد من الحقائب التدريبية لتطوير مهارات المشاركات في البرنامج وتمكينهن من الإلمام بفنون ومهارات العمل في قطاع الذهب والمجوهرات، مثل المبيعات، إضافة إلى تعريفهن بأنماط العملاء وطرق التعامل والتفاهم معهم، وخصائص مسؤول البيع الناجح وتعريفهن بالسلوك الوظيفي وعناصره.

كما تتضمن الحقيبة التعريف بالذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة ومواده ومكوناته، وأنواعها والطرق المتبعة في العرض والبيع وأساليب كشف الغش التجاري وكيفية التعامل معها وطرق حسابها.

ويحصل جميع المشاركات على مكافأة مالية في أثناء فترة التدريب وعقد توظيف بالشركة بعد إتمام البرنامج بنجاح.