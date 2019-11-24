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انطلاق دورة مفهوم الصناعة المصرفية ودورها في التنمية الاقتصادية في جدة

تستمر 4 أيام وتستهدف الإعلاميين المختصين في المجال الاقتصادي والمالي

بدأت، اليوم الأحد، بمحافظة جدة فعاليات الدورة المصرفية بعنوان مفهوم الصناعة المصرفية ودورها في التنمية الاقتصادية وتستمر أربعة أيام.

وتنظم الدورة من قبل البنوك السعودية من خلال لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، بالتعاون مع الأكاديمية المالية (المعهد المصرفي سابقاً)، وتستهدف الإعلاميين المختصين في المجال الاقتصادي والمالي.

وتهدف الدورة التي تندرج ضمن سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة إلى تمكين الإعلاميين العاملين في المجال الإعلامي والصحافة الاقتصادية من الإلمام بمفهوم الصناعة المصرفية والمالية.

دورة مفهوم الصناعة المصرفية التنمية الاقتصادية جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق دورة مفهوم الصناعة المصرفية ودورها في التنمية الاقتصادية في جدة
سبق

بدأت، اليوم الأحد، بمحافظة جدة فعاليات الدورة المصرفية بعنوان مفهوم الصناعة المصرفية ودورها في التنمية الاقتصادية وتستمر أربعة أيام.

وتنظم الدورة من قبل البنوك السعودية من خلال لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، بالتعاون مع الأكاديمية المالية (المعهد المصرفي سابقاً)، وتستهدف الإعلاميين المختصين في المجال الاقتصادي والمالي.

وتهدف الدورة التي تندرج ضمن سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة إلى تمكين الإعلاميين العاملين في المجال الإعلامي والصحافة الاقتصادية من الإلمام بمفهوم الصناعة المصرفية والمالية.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
02:52 PM

انطلاق دورة مفهوم الصناعة المصرفية ودورها في التنمية الاقتصادية في جدة

تستمر 4 أيام وتستهدف الإعلاميين المختصين في المجال الاقتصادي والمالي

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عبدالله الراجحي - جدة
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بدأت، اليوم الأحد، بمحافظة جدة فعاليات الدورة المصرفية بعنوان مفهوم الصناعة المصرفية ودورها في التنمية الاقتصادية وتستمر أربعة أيام.

وتنظم الدورة من قبل البنوك السعودية من خلال لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، بالتعاون مع الأكاديمية المالية (المعهد المصرفي سابقاً)، وتستهدف الإعلاميين المختصين في المجال الاقتصادي والمالي.

وتهدف الدورة التي تندرج ضمن سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة إلى تمكين الإعلاميين العاملين في المجال الإعلامي والصحافة الاقتصادية من الإلمام بمفهوم الصناعة المصرفية والمالية.

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