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النصر .. عودة "الصليهم" و "عسيري" تدعم أوراق "فيتوريا"

أكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جاهزيته لمواجهة نظيره الرائد، مساء اليوم الأربعاء، في دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشهدت التدريبات الجماعية، أمس الثلاثاء، مشاركة لاعب خط الوسط عبد المجيد الصليهم ، بعد تعافيه من الإصابة.

كما عاد للتدريبات الجماعية اللاعب عبد الفتاح عسيري وبات جاهزًا لمشاركة الفريق - رسميًا - وفق قرار يملكه الجهاز الفني بقيادة المدير الفني البرتغالي "فيتوريا".

النصر يسعى للعودة لسكة الانتصارات عبر بوابة الرائد، من أجل مصالحة جماهيره، كما أن مباريات الكأس لا تقبل أنصاف الحلول.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر .. عودة "الصليهم" و "عسيري" تدعم أوراق "فيتوريا"
سبق

أكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جاهزيته لمواجهة نظيره الرائد، مساء اليوم الأربعاء، في دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشهدت التدريبات الجماعية، أمس الثلاثاء، مشاركة لاعب خط الوسط عبد المجيد الصليهم ، بعد تعافيه من الإصابة.

كما عاد للتدريبات الجماعية اللاعب عبد الفتاح عسيري وبات جاهزًا لمشاركة الفريق - رسميًا - وفق قرار يملكه الجهاز الفني بقيادة المدير الفني البرتغالي "فيتوريا".

النصر يسعى للعودة لسكة الانتصارات عبر بوابة الرائد، من أجل مصالحة جماهيره، كما أن مباريات الكأس لا تقبل أنصاف الحلول.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
12:28 AM

النصر .. عودة "الصليهم" و "عسيري" تدعم أوراق "فيتوريا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر جاهزيته لمواجهة نظيره الرائد، مساء اليوم الأربعاء، في دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشهدت التدريبات الجماعية، أمس الثلاثاء، مشاركة لاعب خط الوسط عبد المجيد الصليهم ، بعد تعافيه من الإصابة.

كما عاد للتدريبات الجماعية اللاعب عبد الفتاح عسيري وبات جاهزًا لمشاركة الفريق - رسميًا - وفق قرار يملكه الجهاز الفني بقيادة المدير الفني البرتغالي "فيتوريا".

النصر يسعى للعودة لسكة الانتصارات عبر بوابة الرائد، من أجل مصالحة جماهيره، كما أن مباريات الكأس لا تقبل أنصاف الحلول.

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