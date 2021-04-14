مجلس الوزراء: "فترة التوقف" لا تحتسب ضمن مدة التأشيرة السياحية السارية

يضاف التأمين وكافة الحقوق

قرر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في جلسته التي عقدت اليوم، عدم احتساب فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية، والتي تم العمل بها منذ شهر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا في المملكة؛ من مدة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة السارية التي لم يستفد منها أو التي صاحبها داخل المملكة أثناء التعليق، ولا من مدة بوليصة التأمين.

يذكر أن الخطوط الجوية السعودية علقت في منتصف مارس 2020 جميع الرحلات الجوية وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.