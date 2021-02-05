النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 257 خلال الـ24 ساعة الماضية

لماذا يرفع الروس فرشاة الحمام في تظاهراتهم الاحتجاجية؟

لماذا صارت فرشاة الحمام رمزاً للاحتجاجات في روسيا بجانب الملابس الداخلية الزرقاء؟

فرشاة الحمام ليست الرمز الوحيد الذي رفعه المتظاهرون المطالبون بالإفراج عن المعارض أليكسي نافالني؛ لكنه يعني الكثير بالنسبة للمتظاهرين والحكومة الروسية أيضاً.

فرشاة الحمام كانت رمزاً متكرراً في أكثر من تظاهرة بالاحتجاجات الروسية الأخيرة، واستخدمت لسببين: الأول، هو تأكيد أن التظاهرات سلمية، وهي رسالة موجّهة للقوى الأمنية التي تعاملت بقمع واعتقالات عشوائية مع المشاركين، والسبب الآخر هو الإشارة إلى تحقيق نافالني؛ الذي أظهر أن هناك فرشاة مرحاض قيمتها 800 دولار أمريكي في قصرٍ يعود للرئيس بوتين.

لكن فرشاة الحمام ليست أغرب رموز تظاهرات روسيا، ففي ديسمبر 2020، علق المحتجون الروس ملابس داخلية زرقاء على اللافتات، ونشروا صوراً لهم وهو يرتدون ملابس داخلية زرقاء فقط، كدعم لزعيم المعارضة الأكثر شهرة في البلاد، والذي زعم أنه تعرض لهجوم بغاز الأعصاب من عملاء من جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) في صيف 2020، حيث وضعوا الغاز له في بطانة ملابسه الداخلية الزرقاء.

أيضاً، الملابس الداخلية الزرقاء ارتداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ في الطقوس الأرثوذكسية في يناير 2021، من خلال غمس نفسه في الماء المثلج مرتدياً سروال سباحة أزرق، حينها مزح مؤيدو نافالني ساخرين من بوتين بأنه كان يرتدي الملابس الداخلية لخصمه، وفق إذاعة Voice of America الأمريكية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
لماذا يرفع الروس فرشاة الحمام في تظاهراتهم الاحتجاجية؟
سبق

لماذا صارت فرشاة الحمام رمزاً للاحتجاجات في روسيا بجانب الملابس الداخلية الزرقاء؟

فرشاة الحمام ليست الرمز الوحيد الذي رفعه المتظاهرون المطالبون بالإفراج عن المعارض أليكسي نافالني؛ لكنه يعني الكثير بالنسبة للمتظاهرين والحكومة الروسية أيضاً.

فرشاة الحمام كانت رمزاً متكرراً في أكثر من تظاهرة بالاحتجاجات الروسية الأخيرة، واستخدمت لسببين: الأول، هو تأكيد أن التظاهرات سلمية، وهي رسالة موجّهة للقوى الأمنية التي تعاملت بقمع واعتقالات عشوائية مع المشاركين، والسبب الآخر هو الإشارة إلى تحقيق نافالني؛ الذي أظهر أن هناك فرشاة مرحاض قيمتها 800 دولار أمريكي في قصرٍ يعود للرئيس بوتين.

لكن فرشاة الحمام ليست أغرب رموز تظاهرات روسيا، ففي ديسمبر 2020، علق المحتجون الروس ملابس داخلية زرقاء على اللافتات، ونشروا صوراً لهم وهو يرتدون ملابس داخلية زرقاء فقط، كدعم لزعيم المعارضة الأكثر شهرة في البلاد، والذي زعم أنه تعرض لهجوم بغاز الأعصاب من عملاء من جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) في صيف 2020، حيث وضعوا الغاز له في بطانة ملابسه الداخلية الزرقاء.

أيضاً، الملابس الداخلية الزرقاء ارتداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ في الطقوس الأرثوذكسية في يناير 2021، من خلال غمس نفسه في الماء المثلج مرتدياً سروال سباحة أزرق، حينها مزح مؤيدو نافالني ساخرين من بوتين بأنه كان يرتدي الملابس الداخلية لخصمه، وفق إذاعة Voice of America الأمريكية.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
01:22 PM

لماذا يرفع الروس فرشاة الحمام في تظاهراتهم الاحتجاجية؟

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
913

لماذا صارت فرشاة الحمام رمزاً للاحتجاجات في روسيا بجانب الملابس الداخلية الزرقاء؟

فرشاة الحمام ليست الرمز الوحيد الذي رفعه المتظاهرون المطالبون بالإفراج عن المعارض أليكسي نافالني؛ لكنه يعني الكثير بالنسبة للمتظاهرين والحكومة الروسية أيضاً.

فرشاة الحمام كانت رمزاً متكرراً في أكثر من تظاهرة بالاحتجاجات الروسية الأخيرة، واستخدمت لسببين: الأول، هو تأكيد أن التظاهرات سلمية، وهي رسالة موجّهة للقوى الأمنية التي تعاملت بقمع واعتقالات عشوائية مع المشاركين، والسبب الآخر هو الإشارة إلى تحقيق نافالني؛ الذي أظهر أن هناك فرشاة مرحاض قيمتها 800 دولار أمريكي في قصرٍ يعود للرئيس بوتين.

لكن فرشاة الحمام ليست أغرب رموز تظاهرات روسيا، ففي ديسمبر 2020، علق المحتجون الروس ملابس داخلية زرقاء على اللافتات، ونشروا صوراً لهم وهو يرتدون ملابس داخلية زرقاء فقط، كدعم لزعيم المعارضة الأكثر شهرة في البلاد، والذي زعم أنه تعرض لهجوم بغاز الأعصاب من عملاء من جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) في صيف 2020، حيث وضعوا الغاز له في بطانة ملابسه الداخلية الزرقاء.

أيضاً، الملابس الداخلية الزرقاء ارتداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ في الطقوس الأرثوذكسية في يناير 2021، من خلال غمس نفسه في الماء المثلج مرتدياً سروال سباحة أزرق، حينها مزح مؤيدو نافالني ساخرين من بوتين بأنه كان يرتدي الملابس الداخلية لخصمه، وفق إذاعة Voice of America الأمريكية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,852
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,336
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,422
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,232

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة