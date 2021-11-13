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آلاف المتظاهرين السودانيين يحتشدون في الخرطوم احتجاجًا على إعلان مجلس السيادة الجديد

انتشار أمني كثيفٌ لمنع وقوع اشتباكات

احتشد آلاف المحتجين السودانيين في الخرطوم، اليوم (السبت) ضمن مظاهرات "مليونية 13 نوفمبر"، التي دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين، تحت شعار "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية"؛ احتجاجًا على إعلان المجلس السيادي الجديد.

وشهدت الخرطوم انتشارًا أمنيًّا كثيفًا، قبل ساعات من انطلاق المسيرات؛ تحسبًا لوقوع اشتباكات؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وانطلقت المظاهرات عقب يومين من إعلان قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان أعضاءَ المجلس السيادي الجديد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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آلاف المتظاهرين السودانيين يحتشدون في الخرطوم احتجاجًا على إعلان مجلس السيادة الجديد
سبق

احتشد آلاف المحتجين السودانيين في الخرطوم، اليوم (السبت) ضمن مظاهرات "مليونية 13 نوفمبر"، التي دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين، تحت شعار "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية"؛ احتجاجًا على إعلان المجلس السيادي الجديد.

وشهدت الخرطوم انتشارًا أمنيًّا كثيفًا، قبل ساعات من انطلاق المسيرات؛ تحسبًا لوقوع اشتباكات؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وانطلقت المظاهرات عقب يومين من إعلان قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان أعضاءَ المجلس السيادي الجديد.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
03:17 PM

آلاف المتظاهرين السودانيين يحتشدون في الخرطوم احتجاجًا على إعلان مجلس السيادة الجديد

انتشار أمني كثيفٌ لمنع وقوع اشتباكات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتشد آلاف المحتجين السودانيين في الخرطوم، اليوم (السبت) ضمن مظاهرات "مليونية 13 نوفمبر"، التي دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين، تحت شعار "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية"؛ احتجاجًا على إعلان المجلس السيادي الجديد.

وشهدت الخرطوم انتشارًا أمنيًّا كثيفًا، قبل ساعات من انطلاق المسيرات؛ تحسبًا لوقوع اشتباكات؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وانطلقت المظاهرات عقب يومين من إعلان قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان أعضاءَ المجلس السيادي الجديد.

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