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"صحة جازان" تُدشن الحملة الموسمية للتطعيم بلقاح الأنفلونزا

تستهدف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، الحملة الموسمية للتطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية، استعدادًا لقدوم فصل الشتاء، للوقاية من الإصابة بمرض الأنفلونزا.

وأنهت الشؤون الصحية، حصر الفئات المستهدفة وتوفير اللقاحات اللازمة للبدء، بإذن الله.

وتنفذ الحملة كوادر مدربة في 169 مركز رعاية صحية أولية، و21 مستشفى بالمنطقة العامة منها والتخصصية والمركزية.

وتستهدف حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض من العاملين الصحيين ومرضى الأمراض المزمنة والحوامل وكبار السن وفئات الأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 5 سنوات.

ويبلغ عدد الفئات المستهدفة بالمنطقة 18 ألفًا، وسيتاح التطعيم لجميع الفئات الأخرى التي ترغب في التحصين والوقاية من المرض.

وحرصاً من صحة جازان في الوصول لأعلى نسب للتغطية وتسهيل الحصول على اللقاح، ستوفره في فترات العمل الممتدة بالمراكز التي تعمل بنظام الخدمة الممتدة والمراكز التي تعمل بنظام 24 ساعة، بما فيها أيام العطلات الرسمية ليسهل على المواطنين الحصول على اللقاح في أي وقت.

يذكر أن منطقة جازان غطت جميع الفئات المستهدفة بنسبة 100%، العام الماضي، وبلغ إجمالي عدد المطعمين من مختلف الفئات 178124.

صحة جازان مدير عام الشؤون الصحية لقاح الأنفلونزا الموسمية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صحة جازان" تُدشن الحملة الموسمية للتطعيم بلقاح الأنفلونزا
سبق

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، الحملة الموسمية للتطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية، استعدادًا لقدوم فصل الشتاء، للوقاية من الإصابة بمرض الأنفلونزا.

وأنهت الشؤون الصحية، حصر الفئات المستهدفة وتوفير اللقاحات اللازمة للبدء، بإذن الله.

وتنفذ الحملة كوادر مدربة في 169 مركز رعاية صحية أولية، و21 مستشفى بالمنطقة العامة منها والتخصصية والمركزية.

وتستهدف حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض من العاملين الصحيين ومرضى الأمراض المزمنة والحوامل وكبار السن وفئات الأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 5 سنوات.

ويبلغ عدد الفئات المستهدفة بالمنطقة 18 ألفًا، وسيتاح التطعيم لجميع الفئات الأخرى التي ترغب في التحصين والوقاية من المرض.

وحرصاً من صحة جازان في الوصول لأعلى نسب للتغطية وتسهيل الحصول على اللقاح، ستوفره في فترات العمل الممتدة بالمراكز التي تعمل بنظام الخدمة الممتدة والمراكز التي تعمل بنظام 24 ساعة، بما فيها أيام العطلات الرسمية ليسهل على المواطنين الحصول على اللقاح في أي وقت.

يذكر أن منطقة جازان غطت جميع الفئات المستهدفة بنسبة 100%، العام الماضي، وبلغ إجمالي عدد المطعمين من مختلف الفئات 178124.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
07:00 PM

"صحة جازان" تُدشن الحملة الموسمية للتطعيم بلقاح الأنفلونزا

تستهدف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، الحملة الموسمية للتطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية، استعدادًا لقدوم فصل الشتاء، للوقاية من الإصابة بمرض الأنفلونزا.

وأنهت الشؤون الصحية، حصر الفئات المستهدفة وتوفير اللقاحات اللازمة للبدء، بإذن الله.

وتنفذ الحملة كوادر مدربة في 169 مركز رعاية صحية أولية، و21 مستشفى بالمنطقة العامة منها والتخصصية والمركزية.

وتستهدف حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض من العاملين الصحيين ومرضى الأمراض المزمنة والحوامل وكبار السن وفئات الأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 5 سنوات.

ويبلغ عدد الفئات المستهدفة بالمنطقة 18 ألفًا، وسيتاح التطعيم لجميع الفئات الأخرى التي ترغب في التحصين والوقاية من المرض.

وحرصاً من صحة جازان في الوصول لأعلى نسب للتغطية وتسهيل الحصول على اللقاح، ستوفره في فترات العمل الممتدة بالمراكز التي تعمل بنظام الخدمة الممتدة والمراكز التي تعمل بنظام 24 ساعة، بما فيها أيام العطلات الرسمية ليسهل على المواطنين الحصول على اللقاح في أي وقت.

يذكر أن منطقة جازان غطت جميع الفئات المستهدفة بنسبة 100%، العام الماضي، وبلغ إجمالي عدد المطعمين من مختلف الفئات 178124.

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