"الصحة" : 272 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في آخر 24 ساعة .. والإجمالي يرتفع إلى 2795 حالة

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك العدد الإجمالي بالمملكة إلى 2795 حالة حتى الآن، بينها 272 حالة، تم تسجيلها في آخر 24 ساعة.

وقال متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا": تسجيل 272 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في المملكة، ليصل إجمالي الحالات إلى 2795 حالة، منها 2139 حالة نشطة.

وتابع: تم تسجيل 64 حالة تعافٍ جديدة في المملكة ليصل إجمالي المتعافين إلى 615 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات في آخر 24 ساعة 3 حالات، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 41 حالة.