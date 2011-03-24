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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏حائل ‏

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، اليوم، يفيد بنشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة مثارة ‏تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، ‏تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.‏‎

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏حائل ‏
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، اليوم، يفيد بنشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة مثارة ‏تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، ‏تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.‏‎

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
12:40 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏حائل ‏

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ6 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، اليوم، يفيد بنشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة مثارة ‏تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، ‏تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.‏‎

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