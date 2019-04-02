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مساء الخميس .. أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة شقراء

الأسمري: يعد تجسيداً حقيقياً وواقعاً ملموساً يبرز اهتمام القيادة بالعلم

يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- احتفال جامعة شقراء بتخريج الدفعة العاشرة من طلابها، وذلك في مقر إدارة الجامعة بالحرم الجامعي بمحافظة شقراء، مساء الخميس الموافق 28 / 7 / 1440هـ.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور عوض بن خزيم الأسمري؛ قائلا إن رعاية الأمير فيصل بن بندر حفل تخريج طلاب جامعة شقراء تعد تجسيداً حقيقياً وواقعاً ملموساً يبرز اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بالعلم والتعليم باعتبارهما إحدى الركائز الأساسية للتنمية والتطوير.

وقدّم شكره وتقديره لأمير الرياض، على هذه الرعاية الكريمة التي تأتي امتداداً لما تحظى به جامعة شقراء من دعمٍ من قِبله، وتدل على حرصه على مشاركة أبنائه الطلاب فرحة التخرج.

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مساء الخميس .. أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة شقراء
سبق

يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- احتفال جامعة شقراء بتخريج الدفعة العاشرة من طلابها، وذلك في مقر إدارة الجامعة بالحرم الجامعي بمحافظة شقراء، مساء الخميس الموافق 28 / 7 / 1440هـ.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور عوض بن خزيم الأسمري؛ قائلا إن رعاية الأمير فيصل بن بندر حفل تخريج طلاب جامعة شقراء تعد تجسيداً حقيقياً وواقعاً ملموساً يبرز اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بالعلم والتعليم باعتبارهما إحدى الركائز الأساسية للتنمية والتطوير.

وقدّم شكره وتقديره لأمير الرياض، على هذه الرعاية الكريمة التي تأتي امتداداً لما تحظى به جامعة شقراء من دعمٍ من قِبله، وتدل على حرصه على مشاركة أبنائه الطلاب فرحة التخرج.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
09:13 AM

مساء الخميس .. أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة شقراء

الأسمري: يعد تجسيداً حقيقياً وواقعاً ملموساً يبرز اهتمام القيادة بالعلم

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أحمد البراهيم - الرياض
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يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- احتفال جامعة شقراء بتخريج الدفعة العاشرة من طلابها، وذلك في مقر إدارة الجامعة بالحرم الجامعي بمحافظة شقراء، مساء الخميس الموافق 28 / 7 / 1440هـ.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور عوض بن خزيم الأسمري؛ قائلا إن رعاية الأمير فيصل بن بندر حفل تخريج طلاب جامعة شقراء تعد تجسيداً حقيقياً وواقعاً ملموساً يبرز اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بالعلم والتعليم باعتبارهما إحدى الركائز الأساسية للتنمية والتطوير.

وقدّم شكره وتقديره لأمير الرياض، على هذه الرعاية الكريمة التي تأتي امتداداً لما تحظى به جامعة شقراء من دعمٍ من قِبله، وتدل على حرصه على مشاركة أبنائه الطلاب فرحة التخرج.

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