رئيس بلدية القوز للمرتبة الـ12

صدر قرار أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قراراً بترقية رئيس بلدية القوز المهندس / عبدالله بن مبارك الزبيدي إلى المرتبة الثانية عشرة.

فيما قدم "الزبيدي " شكره لأمين محافظة جدة على هذه الثقة، على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة جدة والبلديات التابعة لها.