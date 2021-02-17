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رئيس بلدية القوز للمرتبة الـ12

صدر قرار أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قراراً بترقية رئيس بلدية القوز المهندس / عبدالله بن مبارك الزبيدي إلى المرتبة الثانية عشرة.

فيما قدم "الزبيدي " شكره لأمين محافظة جدة على هذه الثقة، على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة جدة والبلديات التابعة لها.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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رئيس بلدية القوز للمرتبة الـ12
سبق

صدر قرار أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قراراً بترقية رئيس بلدية القوز المهندس / عبدالله بن مبارك الزبيدي إلى المرتبة الثانية عشرة.

فيما قدم "الزبيدي " شكره لأمين محافظة جدة على هذه الثقة، على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة جدة والبلديات التابعة لها.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
12:15 AM

رئيس بلدية القوز للمرتبة الـ12

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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صدر قرار أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قراراً بترقية رئيس بلدية القوز المهندس / عبدالله بن مبارك الزبيدي إلى المرتبة الثانية عشرة.

فيما قدم "الزبيدي " شكره لأمين محافظة جدة على هذه الثقة، على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة جدة والبلديات التابعة لها.

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