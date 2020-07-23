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في أسبوعها الثاني.. استمرار فعاليات صيف خميس مشيط 2020

معرض فني وركن للتوعية الصحية وأكلات تراثية للأسر المنتجة

تستمر فعاليات صيف خميس مشيط 2020 في أسبوعها الترفيهي والتثقيفي الثاني، بتنظيم بلدية محافظة خميس مشيط، وبرعاية رسمية من المستشفى السعودي الألماني بعسير؛ حيث انطلقت محطتها الثانية يوم الأحد الماضي بمجمع الواحة سنتر بالعديد من الفعاليات اشتملت على أركان عدة تناسب الأسرة والطفل.

وتحتوي الفعاليات على معرض الفن والرسم التشكيلي الذي نظّمته إدارة النشاط بإدارة تعليم عسير، وبمشاركة العديد من الجهات، والذي رعاه مدير إدارة التعليم بعسير سعد الجوني.

وأثنى الجوني على الجهود المبذولة من جميع القطاعات المشاركة، وشكر القائمين على المهرجان بجميع أقسامه.

ويحتوي المعرض على ركن التوعية الصحية الذي ينظّمه مستشفى خميس مشيط العام والقطاع الصحي؛ بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني لتوعية المتسوقين بفيروس كورونا وطرق الوقاية من الفيروس، ومتابعة التزام المتسوقين وزوار المعرض في التزامهم بوسائل الوقاية.

وأخيرًا معرض "من هنا ننهض بمنتجاتنا ٤٤" بتنفيذ وإشراف فاطمة الزامل وبرعاية بنك التنمية الاجتماعية؛ حيث يشتمل المعرض على أركان عدة للأسر المنتجة كالمأكولات التراثية الشعبية، وركن إنتاج الشيكولاتة والحلويات، وركن الملابس النسائية والحلي النسائية العصرية، وركن تصميم طاولات الضيافة والمناسبات.

صيف خميس مشيط 2020

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في أسبوعها الثاني.. استمرار فعاليات صيف خميس مشيط 2020
سبق

تستمر فعاليات صيف خميس مشيط 2020 في أسبوعها الترفيهي والتثقيفي الثاني، بتنظيم بلدية محافظة خميس مشيط، وبرعاية رسمية من المستشفى السعودي الألماني بعسير؛ حيث انطلقت محطتها الثانية يوم الأحد الماضي بمجمع الواحة سنتر بالعديد من الفعاليات اشتملت على أركان عدة تناسب الأسرة والطفل.

وتحتوي الفعاليات على معرض الفن والرسم التشكيلي الذي نظّمته إدارة النشاط بإدارة تعليم عسير، وبمشاركة العديد من الجهات، والذي رعاه مدير إدارة التعليم بعسير سعد الجوني.

وأثنى الجوني على الجهود المبذولة من جميع القطاعات المشاركة، وشكر القائمين على المهرجان بجميع أقسامه.

ويحتوي المعرض على ركن التوعية الصحية الذي ينظّمه مستشفى خميس مشيط العام والقطاع الصحي؛ بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني لتوعية المتسوقين بفيروس كورونا وطرق الوقاية من الفيروس، ومتابعة التزام المتسوقين وزوار المعرض في التزامهم بوسائل الوقاية.

وأخيرًا معرض "من هنا ننهض بمنتجاتنا ٤٤" بتنفيذ وإشراف فاطمة الزامل وبرعاية بنك التنمية الاجتماعية؛ حيث يشتمل المعرض على أركان عدة للأسر المنتجة كالمأكولات التراثية الشعبية، وركن إنتاج الشيكولاتة والحلويات، وركن الملابس النسائية والحلي النسائية العصرية، وركن تصميم طاولات الضيافة والمناسبات.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
10:45 AM

في أسبوعها الثاني.. استمرار فعاليات صيف خميس مشيط 2020

معرض فني وركن للتوعية الصحية وأكلات تراثية للأسر المنتجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - خميس مشيط
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تستمر فعاليات صيف خميس مشيط 2020 في أسبوعها الترفيهي والتثقيفي الثاني، بتنظيم بلدية محافظة خميس مشيط، وبرعاية رسمية من المستشفى السعودي الألماني بعسير؛ حيث انطلقت محطتها الثانية يوم الأحد الماضي بمجمع الواحة سنتر بالعديد من الفعاليات اشتملت على أركان عدة تناسب الأسرة والطفل.

وتحتوي الفعاليات على معرض الفن والرسم التشكيلي الذي نظّمته إدارة النشاط بإدارة تعليم عسير، وبمشاركة العديد من الجهات، والذي رعاه مدير إدارة التعليم بعسير سعد الجوني.

وأثنى الجوني على الجهود المبذولة من جميع القطاعات المشاركة، وشكر القائمين على المهرجان بجميع أقسامه.

ويحتوي المعرض على ركن التوعية الصحية الذي ينظّمه مستشفى خميس مشيط العام والقطاع الصحي؛ بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني لتوعية المتسوقين بفيروس كورونا وطرق الوقاية من الفيروس، ومتابعة التزام المتسوقين وزوار المعرض في التزامهم بوسائل الوقاية.

وأخيرًا معرض "من هنا ننهض بمنتجاتنا ٤٤" بتنفيذ وإشراف فاطمة الزامل وبرعاية بنك التنمية الاجتماعية؛ حيث يشتمل المعرض على أركان عدة للأسر المنتجة كالمأكولات التراثية الشعبية، وركن إنتاج الشيكولاتة والحلويات، وركن الملابس النسائية والحلي النسائية العصرية، وركن تصميم طاولات الضيافة والمناسبات.

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