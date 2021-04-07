النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 783 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 417 خلال الـ24 ساعة الماضية

تعليم ينبع يدشن المقر الجديد لمركز التطوير المهني التعليمي

تضمن منصة منجم لنقل الخبرات التربوية

دشّن مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي، اليوم الأربعاء، المقر الجديد لمركز التطوير المهني التعليمي بينبع، بحضور عدد من القيادات التربوية بالمحافظة.

واطلع "العطوي" على مرافق ووحدات المقر الجديد لمركز التطوير المهني، مستمعاً لشرح مفصل من مدير المركز غازي الرفاعي، عن الخدمات المقدمة والقاعات التدريبية المتخصصة، والطاقة الاستيعابية للمستفيدين من برامج التطوير المهني.

وتجوّل مدير التعليم على المركز والقاعات التدريبية والمشاريع القائمة، وآلية العمل في برامج التطوير المهني، وأبرز الاقتراحات التطويرية لتجويد ورفع مؤشرات الأداء في التدريب المهني، والارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية، وبناء منظومة للتطوير المهني التعليمي ذات كفاءة وفاعلية عالية، وتعزيز التنمية المهنية المستدامة في التعليم.

وثمّن مدير التعليم جهود القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تطويرِ العمليةِ التعليمية ضمن مسيرة التطويرِ المباركة في بلادِنا، منوهًا إلى حرصها على توفير جميع الإمكانات لتؤدي المؤسسة التعليمية دورها بالشكل الأفضل لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية، معبرًا عن سروره بما شاهده من بيئة إدارية وتعليمية مميزة وتجهيز عالٍ سيكون له بالغ الأثر على العاملين بالميدان التعليمي بإذن الله تعالى، مقدمًا شكره لمدير التدريب عارف الذبياني، ومدير مركز التطوير المهني، وكافة المشرفين بالقسم والعاملين بالمركز.

وأبان "الرفاعي" أن المركز الجديد شهد تدشين منصة منجم؛ وهي قناة تواصل مرئية تفاعلية لنقل الخبرات التربوية بين خبراء التربية والتعليم وشاغلي الوظائف التعليمية، بشكل متزامن وغير متزامن، وموضوعها العام التطوير المهني التعليمي وتزويد المعلم بما يلزم من معارف ومهارات القرن الحادي والعشرين، مضيفًا أن المقر الجديد يشتمل على القاعات المختصة بتطوير جدارات التميز، والاستراتيجيات الحديثة القائمة على المشاريع، ومجتمعات التعلم المهنية، والتدريب من خلال الأقران، على أيدي نخبة مختارة من المدربين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
تعليم ينبع يدشن المقر الجديد لمركز التطوير المهني التعليمي
سبق

دشّن مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي، اليوم الأربعاء، المقر الجديد لمركز التطوير المهني التعليمي بينبع، بحضور عدد من القيادات التربوية بالمحافظة.

واطلع "العطوي" على مرافق ووحدات المقر الجديد لمركز التطوير المهني، مستمعاً لشرح مفصل من مدير المركز غازي الرفاعي، عن الخدمات المقدمة والقاعات التدريبية المتخصصة، والطاقة الاستيعابية للمستفيدين من برامج التطوير المهني.

وتجوّل مدير التعليم على المركز والقاعات التدريبية والمشاريع القائمة، وآلية العمل في برامج التطوير المهني، وأبرز الاقتراحات التطويرية لتجويد ورفع مؤشرات الأداء في التدريب المهني، والارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية، وبناء منظومة للتطوير المهني التعليمي ذات كفاءة وفاعلية عالية، وتعزيز التنمية المهنية المستدامة في التعليم.

وثمّن مدير التعليم جهود القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تطويرِ العمليةِ التعليمية ضمن مسيرة التطويرِ المباركة في بلادِنا، منوهًا إلى حرصها على توفير جميع الإمكانات لتؤدي المؤسسة التعليمية دورها بالشكل الأفضل لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية، معبرًا عن سروره بما شاهده من بيئة إدارية وتعليمية مميزة وتجهيز عالٍ سيكون له بالغ الأثر على العاملين بالميدان التعليمي بإذن الله تعالى، مقدمًا شكره لمدير التدريب عارف الذبياني، ومدير مركز التطوير المهني، وكافة المشرفين بالقسم والعاملين بالمركز.

وأبان "الرفاعي" أن المركز الجديد شهد تدشين منصة منجم؛ وهي قناة تواصل مرئية تفاعلية لنقل الخبرات التربوية بين خبراء التربية والتعليم وشاغلي الوظائف التعليمية، بشكل متزامن وغير متزامن، وموضوعها العام التطوير المهني التعليمي وتزويد المعلم بما يلزم من معارف ومهارات القرن الحادي والعشرين، مضيفًا أن المقر الجديد يشتمل على القاعات المختصة بتطوير جدارات التميز، والاستراتيجيات الحديثة القائمة على المشاريع، ومجتمعات التعلم المهنية، والتدريب من خلال الأقران، على أيدي نخبة مختارة من المدربين.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
04:08 PM

تعليم ينبع يدشن المقر الجديد لمركز التطوير المهني التعليمي

تضمن منصة منجم لنقل الخبرات التربوية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
141

دشّن مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي، اليوم الأربعاء، المقر الجديد لمركز التطوير المهني التعليمي بينبع، بحضور عدد من القيادات التربوية بالمحافظة.

واطلع "العطوي" على مرافق ووحدات المقر الجديد لمركز التطوير المهني، مستمعاً لشرح مفصل من مدير المركز غازي الرفاعي، عن الخدمات المقدمة والقاعات التدريبية المتخصصة، والطاقة الاستيعابية للمستفيدين من برامج التطوير المهني.

وتجوّل مدير التعليم على المركز والقاعات التدريبية والمشاريع القائمة، وآلية العمل في برامج التطوير المهني، وأبرز الاقتراحات التطويرية لتجويد ورفع مؤشرات الأداء في التدريب المهني، والارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية، وبناء منظومة للتطوير المهني التعليمي ذات كفاءة وفاعلية عالية، وتعزيز التنمية المهنية المستدامة في التعليم.

وثمّن مدير التعليم جهود القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تطويرِ العمليةِ التعليمية ضمن مسيرة التطويرِ المباركة في بلادِنا، منوهًا إلى حرصها على توفير جميع الإمكانات لتؤدي المؤسسة التعليمية دورها بالشكل الأفضل لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية، معبرًا عن سروره بما شاهده من بيئة إدارية وتعليمية مميزة وتجهيز عالٍ سيكون له بالغ الأثر على العاملين بالميدان التعليمي بإذن الله تعالى، مقدمًا شكره لمدير التدريب عارف الذبياني، ومدير مركز التطوير المهني، وكافة المشرفين بالقسم والعاملين بالمركز.

وأبان "الرفاعي" أن المركز الجديد شهد تدشين منصة منجم؛ وهي قناة تواصل مرئية تفاعلية لنقل الخبرات التربوية بين خبراء التربية والتعليم وشاغلي الوظائف التعليمية، بشكل متزامن وغير متزامن، وموضوعها العام التطوير المهني التعليمي وتزويد المعلم بما يلزم من معارف ومهارات القرن الحادي والعشرين، مضيفًا أن المقر الجديد يشتمل على القاعات المختصة بتطوير جدارات التميز، والاستراتيجيات الحديثة القائمة على المشاريع، ومجتمعات التعلم المهنية، والتدريب من خلال الأقران، على أيدي نخبة مختارة من المدربين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,937
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,913
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,087
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,206

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة