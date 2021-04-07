تعليم ينبع يدشن المقر الجديد لمركز التطوير المهني التعليمي

تضمن منصة منجم لنقل الخبرات التربوية

دشّن مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي، اليوم الأربعاء، المقر الجديد لمركز التطوير المهني التعليمي بينبع، بحضور عدد من القيادات التربوية بالمحافظة.

واطلع "العطوي" على مرافق ووحدات المقر الجديد لمركز التطوير المهني، مستمعاً لشرح مفصل من مدير المركز غازي الرفاعي، عن الخدمات المقدمة والقاعات التدريبية المتخصصة، والطاقة الاستيعابية للمستفيدين من برامج التطوير المهني.

وتجوّل مدير التعليم على المركز والقاعات التدريبية والمشاريع القائمة، وآلية العمل في برامج التطوير المهني، وأبرز الاقتراحات التطويرية لتجويد ورفع مؤشرات الأداء في التدريب المهني، والارتقاء بمستوى الممارسات المهنية التعليمية، وبناء منظومة للتطوير المهني التعليمي ذات كفاءة وفاعلية عالية، وتعزيز التنمية المهنية المستدامة في التعليم.

وثمّن مدير التعليم جهود القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تطويرِ العمليةِ التعليمية ضمن مسيرة التطويرِ المباركة في بلادِنا، منوهًا إلى حرصها على توفير جميع الإمكانات لتؤدي المؤسسة التعليمية دورها بالشكل الأفضل لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية، معبرًا عن سروره بما شاهده من بيئة إدارية وتعليمية مميزة وتجهيز عالٍ سيكون له بالغ الأثر على العاملين بالميدان التعليمي بإذن الله تعالى، مقدمًا شكره لمدير التدريب عارف الذبياني، ومدير مركز التطوير المهني، وكافة المشرفين بالقسم والعاملين بالمركز.

وأبان "الرفاعي" أن المركز الجديد شهد تدشين منصة منجم؛ وهي قناة تواصل مرئية تفاعلية لنقل الخبرات التربوية بين خبراء التربية والتعليم وشاغلي الوظائف التعليمية، بشكل متزامن وغير متزامن، وموضوعها العام التطوير المهني التعليمي وتزويد المعلم بما يلزم من معارف ومهارات القرن الحادي والعشرين، مضيفًا أن المقر الجديد يشتمل على القاعات المختصة بتطوير جدارات التميز، والاستراتيجيات الحديثة القائمة على المشاريع، ومجتمعات التعلم المهنية، والتدريب من خلال الأقران، على أيدي نخبة مختارة من المدربين.