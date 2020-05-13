النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تركيا تسجل 58 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تأتي بالمركز التاسع عالميًّا بين أكبر دول العالم تضررًا

سجلت تركيا، اليوم الأربعاء، 58 وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ليرتفع الإجمالي لديها إلى 3952 حالة وفاة.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن تركيا سجلت 1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 143114 شخصًا.

وكانت تركيا سجلت، الثلاثاء، 1704 إصابات و53 وفاة بفيروس كورونا.

وتحتل تركيا المركز التاسع عالميًّا بين أكبر دول العالم تضررًا من فيروس كورونا.

تركيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
تركيا تسجل 58 وفاة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت تركيا، اليوم الأربعاء، 58 وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ليرتفع الإجمالي لديها إلى 3952 حالة وفاة.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن تركيا سجلت 1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 143114 شخصًا.

وكانت تركيا سجلت، الثلاثاء، 1704 إصابات و53 وفاة بفيروس كورونا.

وتحتل تركيا المركز التاسع عالميًّا بين أكبر دول العالم تضررًا من فيروس كورونا.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
09:34 PM

تركيا تسجل 58 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تأتي بالمركز التاسع عالميًّا بين أكبر دول العالم تضررًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
447

سجلت تركيا، اليوم الأربعاء، 58 وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ليرتفع الإجمالي لديها إلى 3952 حالة وفاة.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن تركيا سجلت 1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 143114 شخصًا.

وكانت تركيا سجلت، الثلاثاء، 1704 إصابات و53 وفاة بفيروس كورونا.

وتحتل تركيا المركز التاسع عالميًّا بين أكبر دول العالم تضررًا من فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,198
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,202
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,419
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,293

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة