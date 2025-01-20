بالفيديو.. لقطات من مسرح جريمة الحوثيين: دماء على جدران المسجد

عملية غادرة بالمصلين أثناء صلاة المغرب في مأرب

تداول المغردون مقطع فيديو، يوثق لما بعد الجريمة الإرهابية الدامية التي ارتكبها الحوثيون في مسجد في معسكر "مأرب" في اليمن، وغدرهم بالمصلين أثناء تأديتهم صلاة المغرب دون أدنى مراعاة لحرمة المساجد، وعصمة الدماء داخلها.

ويظهر في المقطع آثار الدماء والدمار الذي خلفه القصف الحوثي الغاشم بالصواريخ الباليستية والكاتيوشا؛ ليخلف وراءه نحو 80 قتيلاً، وأكثر من 150 جريحًا في صفوف المصلين، وهو الأمر الذي دأبت المليشيا على القيام به، وقتل المصلين بدم بارد في المساجد وساحاتها.

ونددت الحكومة اليمنية الشرعية بالعمل الجبان، ووصفه وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بالجريمة الإرهابية، والتنصُّل من كل القيم والمعتقدات الإسلامية والإنسانية والاعتبارات الأخلاقية.

كما ندَّد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالهجوم معتبرًا أنه: "عملية إرهابية غادرة وجبانة". مضيفًا بأن «الأفعال المشينة للمليشيات الحوثية تؤكد دون شك عدم رغبتها في السلام؛ لأنها لا تجيد غير مشروع الموت والدمار، وتمثل أداة رخيصة لأجندة إيران في المنطقة".