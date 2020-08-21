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"كويلار" لإدارة "فلامنغو": أريد "بولونيا".. لن ألعب في "الشرق الأوسط"

قالت صحيفة "bolavip" نقلاً عن وسائل إعلام إيطالية أن رغبة اللاعب الكولومبي غوستافو كويلار قد حسمت مفاوضات بولونيا الإيطالي مع فلامنغو البرازيلي.

وبحسب ما نقلت الصحيفة فإن اللاعب أبلغ إدارة ناديه أنه يود خوض تجربة الاحتراف في أوروبا وأنه لا يرغب في التواجد في ناد من الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة إن النادي الإيطالي سيدفع نحو 7.5 ملايين يورو للنادي البرازيلي وإن هذا العرض أقل من عرض الهلال بنحو نصف مليون يورو.

وقالت الصحيفة إنه حال اتفاق إدارة النادي الإيطالي مع نظيرتها في فلامنغو البرازيلي فسيكون كويلار لاعباً في صفوف النادي الإيطالي في غضون ساعات قليلة قادمة.

وستواجه إدارة فلامنغو صعوبة في الموافقة على عرض النادي الإيطالي كونه أقل من عرض الهلال مادياً، إلا إذا رفعت الإدارة الإيطالية عرضها ليساوي عرض الهلال على الأقل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"كويلار" لإدارة "فلامنغو": أريد "بولونيا".. لن ألعب في "الشرق الأوسط"
سبق

قالت صحيفة "bolavip" نقلاً عن وسائل إعلام إيطالية أن رغبة اللاعب الكولومبي غوستافو كويلار قد حسمت مفاوضات بولونيا الإيطالي مع فلامنغو البرازيلي.

وبحسب ما نقلت الصحيفة فإن اللاعب أبلغ إدارة ناديه أنه يود خوض تجربة الاحتراف في أوروبا وأنه لا يرغب في التواجد في ناد من الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة إن النادي الإيطالي سيدفع نحو 7.5 ملايين يورو للنادي البرازيلي وإن هذا العرض أقل من عرض الهلال بنحو نصف مليون يورو.

وقالت الصحيفة إنه حال اتفاق إدارة النادي الإيطالي مع نظيرتها في فلامنغو البرازيلي فسيكون كويلار لاعباً في صفوف النادي الإيطالي في غضون ساعات قليلة قادمة.

وستواجه إدارة فلامنغو صعوبة في الموافقة على عرض النادي الإيطالي كونه أقل من عرض الهلال مادياً، إلا إذا رفعت الإدارة الإيطالية عرضها ليساوي عرض الهلال على الأقل.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
10:27 PM

"كويلار" لإدارة "فلامنغو": أريد "بولونيا".. لن ألعب في "الشرق الأوسط"

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محمد السيّد - الرياض
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قالت صحيفة "bolavip" نقلاً عن وسائل إعلام إيطالية أن رغبة اللاعب الكولومبي غوستافو كويلار قد حسمت مفاوضات بولونيا الإيطالي مع فلامنغو البرازيلي.

وبحسب ما نقلت الصحيفة فإن اللاعب أبلغ إدارة ناديه أنه يود خوض تجربة الاحتراف في أوروبا وأنه لا يرغب في التواجد في ناد من الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة إن النادي الإيطالي سيدفع نحو 7.5 ملايين يورو للنادي البرازيلي وإن هذا العرض أقل من عرض الهلال بنحو نصف مليون يورو.

وقالت الصحيفة إنه حال اتفاق إدارة النادي الإيطالي مع نظيرتها في فلامنغو البرازيلي فسيكون كويلار لاعباً في صفوف النادي الإيطالي في غضون ساعات قليلة قادمة.

وستواجه إدارة فلامنغو صعوبة في الموافقة على عرض النادي الإيطالي كونه أقل من عرض الهلال مادياً، إلا إذا رفعت الإدارة الإيطالية عرضها ليساوي عرض الهلال على الأقل.

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