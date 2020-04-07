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بموافقة "الفيصل".. 24 مخططًا بمكة تودّع الأرقام.. 101 حي اعرفها من هنا

بعيدًا عن المسميات المتعارف عليها تم اعتمادها من قِبَل وزير الشؤون البلدية

استبدلت أمانة العاصمة المقدسة، مسميات مخططات الشرائع الـ15وكذلك 9 مخططات بولي العهد جنوبي مكة المكرمة، بأسماء أحياء جديدة، بعيدًا عن المسميات بالأرقام المتعارف عليها من ذي قبل.

جاء ذلك بعد صدور موافقة مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، واعتماد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل.

وأصبح عدد أحياء مكة المكرمة الجديدة (101) حي؛ حيث كانت في السابق قرابة 60 حيًّا، وبالإمكان التعرف عليها من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/maps/g8KV2gG9ojWVCwXZ9.

أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بموافقة "الفيصل".. 24 مخططًا بمكة تودّع الأرقام.. 101 حي اعرفها من هنا
سبق

استبدلت أمانة العاصمة المقدسة، مسميات مخططات الشرائع الـ15وكذلك 9 مخططات بولي العهد جنوبي مكة المكرمة، بأسماء أحياء جديدة، بعيدًا عن المسميات بالأرقام المتعارف عليها من ذي قبل.

جاء ذلك بعد صدور موافقة مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، واعتماد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل.

وأصبح عدد أحياء مكة المكرمة الجديدة (101) حي؛ حيث كانت في السابق قرابة 60 حيًّا، وبالإمكان التعرف عليها من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/maps/g8KV2gG9ojWVCwXZ9.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
12:26 PM
اخر تعديل
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
01:45 PM

بموافقة "الفيصل".. 24 مخططًا بمكة تودّع الأرقام.. 101 حي اعرفها من هنا

بعيدًا عن المسميات المتعارف عليها تم اعتمادها من قِبَل وزير الشؤون البلدية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
10,195

استبدلت أمانة العاصمة المقدسة، مسميات مخططات الشرائع الـ15وكذلك 9 مخططات بولي العهد جنوبي مكة المكرمة، بأسماء أحياء جديدة، بعيدًا عن المسميات بالأرقام المتعارف عليها من ذي قبل.

جاء ذلك بعد صدور موافقة مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، واعتماد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل.

وأصبح عدد أحياء مكة المكرمة الجديدة (101) حي؛ حيث كانت في السابق قرابة 60 حيًّا، وبالإمكان التعرف عليها من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/maps/g8KV2gG9ojWVCwXZ9.

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