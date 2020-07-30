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شرطة القصيم: ضبط 128 مخالفًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

رداً على فيديو متداول لتجمع مخالف في مكان بري

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لتجمع مخالف ومشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص في أحد الأماكن البرية، فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 128 مخالفًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19) واتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

وجرى تحرير 29 مخالفة مرورية، وتحديد هوية الأشخاص المشاركين في المشاجرة الجماعية، وهم 13 مواطنًا، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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شرطة القصيم: ضبط 128 مخالفًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لتجمع مخالف ومشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص في أحد الأماكن البرية، فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 128 مخالفًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19) واتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

وجرى تحرير 29 مخالفة مرورية، وتحديد هوية الأشخاص المشاركين في المشاجرة الجماعية، وهم 13 مواطنًا، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
07:27 PM
اخر تعديل
30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
08:14 PM

شرطة القصيم: ضبط 128 مخالفًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

رداً على فيديو متداول لتجمع مخالف في مكان بري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لتجمع مخالف ومشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص في أحد الأماكن البرية، فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 128 مخالفًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19) واتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

وجرى تحرير 29 مخالفة مرورية، وتحديد هوية الأشخاص المشاركين في المشاجرة الجماعية، وهم 13 مواطنًا، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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