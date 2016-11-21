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أبها يعيد الأهلي لدوامة الأحزان ويسقطه بثنائية وبطاقة حمراء

في ختام الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

خطف فريق أبها الكروي الأول فوزاً ثميناً من أمام ضيفه الأهلي 2/0 ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم الأحد، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، في ختام الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، مع إلغاء حكم اللقاء سلطان الحربي هدفًا لكل فريق عن طريق لاعب الأهلي "دانكلير " ( د14) وللاعب أبها "تي فريدي " ( د 38 ) بداعي التسلل .

وفي الشوط الثاني تقدم أبها بهدف السبق عن طريق "تي فريدي " ( د 75 ) من كرة عادت من دفاع الأهلي.

وزادت أوجاع الأهلي بخروج لاعبه "دانكلير" بالبطاقة الحمراء، ومن ثم إضافة أبها الهدف الثاني من ركلة جزاء (د85) عن طريق قائد الفريق سعد بقير.

بتلك النتيجة رفع أبها رصيده إلى 13 نقطه في المركز 11 فيما بقي الأهلي على رصيده السابق 15 نقطة في المركزالسابع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أبها يعيد الأهلي لدوامة الأحزان ويسقطه بثنائية وبطاقة حمراء
سبق

خطف فريق أبها الكروي الأول فوزاً ثميناً من أمام ضيفه الأهلي 2/0 ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم الأحد، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، في ختام الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، مع إلغاء حكم اللقاء سلطان الحربي هدفًا لكل فريق عن طريق لاعب الأهلي "دانكلير " ( د14) وللاعب أبها "تي فريدي " ( د 38 ) بداعي التسلل .

وفي الشوط الثاني تقدم أبها بهدف السبق عن طريق "تي فريدي " ( د 75 ) من كرة عادت من دفاع الأهلي.

وزادت أوجاع الأهلي بخروج لاعبه "دانكلير" بالبطاقة الحمراء، ومن ثم إضافة أبها الهدف الثاني من ركلة جزاء (د85) عن طريق قائد الفريق سعد بقير.

بتلك النتيجة رفع أبها رصيده إلى 13 نقطه في المركز 11 فيما بقي الأهلي على رصيده السابق 15 نقطة في المركزالسابع.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
05:37 PM

أبها يعيد الأهلي لدوامة الأحزان ويسقطه بثنائية وبطاقة حمراء

في ختام الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

A A A
أحمد سرور - الرياض
6
1,974

خطف فريق أبها الكروي الأول فوزاً ثميناً من أمام ضيفه الأهلي 2/0 ، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، عصر اليوم الأحد، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، في ختام الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين، مع إلغاء حكم اللقاء سلطان الحربي هدفًا لكل فريق عن طريق لاعب الأهلي "دانكلير " ( د14) وللاعب أبها "تي فريدي " ( د 38 ) بداعي التسلل .

وفي الشوط الثاني تقدم أبها بهدف السبق عن طريق "تي فريدي " ( د 75 ) من كرة عادت من دفاع الأهلي.

وزادت أوجاع الأهلي بخروج لاعبه "دانكلير" بالبطاقة الحمراء، ومن ثم إضافة أبها الهدف الثاني من ركلة جزاء (د85) عن طريق قائد الفريق سعد بقير.

بتلك النتيجة رفع أبها رصيده إلى 13 نقطه في المركز 11 فيما بقي الأهلي على رصيده السابق 15 نقطة في المركزالسابع.

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