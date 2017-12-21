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ضمن مبادرة "همم تعلو القمم".. "السديس" يؤكّد تسخير التقانة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

الرئيس العام: الرئاسة لا تألو جهداً في خدمة شرائح المجتمع كافة ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة

كرّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عدداً من المكفوفين، في إطار حملة (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا) ومبادرة (همم تعلو القمم) بمكتب مدير الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة الأستاذ أحمد البركاتي، ورئيس اللجنة الأستاذ جنادي مدخلي، وعدد من القيادات، وعدد من منسوبي الرئاسة.

وقال الرئيس العام خلال تكريم هذه الفئة الغالية على نفوسنا: إن الرئاسة لا تألو جهداً في خدمة شرائح المجتمع كافة ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة داخل أروقة الحرمين الشريفين، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -رعاها الله-.

وأشار إلى أن الرئاسة العامة عملت على عديدٍ من المشاريع والخطط والمسارات وسخّرت التقنيات الحديثة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما عملت على توفير المصليات وهيئات المساحات الخاصة بهم لينعموا بالراحة والاطمئنان في أداء عباداتهم.

من جانبهم، عبّر الحاضرون له عن بالغ شكرهم وتقديرهم بحفاوة الترحيب والاستقبال مشيدين بجهود الدولة المباركة برعايتها الكريمة وجهودها الحثيثة في توفير كل ما من شأنه العناية بهم.

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ضمن مبادرة "همم تعلو القمم".. "السديس" يؤكّد تسخير التقانة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة
سبق

كرّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عدداً من المكفوفين، في إطار حملة (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا) ومبادرة (همم تعلو القمم) بمكتب مدير الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة الأستاذ أحمد البركاتي، ورئيس اللجنة الأستاذ جنادي مدخلي، وعدد من القيادات، وعدد من منسوبي الرئاسة.

وقال الرئيس العام خلال تكريم هذه الفئة الغالية على نفوسنا: إن الرئاسة لا تألو جهداً في خدمة شرائح المجتمع كافة ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة داخل أروقة الحرمين الشريفين، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -رعاها الله-.

وأشار إلى أن الرئاسة العامة عملت على عديدٍ من المشاريع والخطط والمسارات وسخّرت التقنيات الحديثة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما عملت على توفير المصليات وهيئات المساحات الخاصة بهم لينعموا بالراحة والاطمئنان في أداء عباداتهم.

من جانبهم، عبّر الحاضرون له عن بالغ شكرهم وتقديرهم بحفاوة الترحيب والاستقبال مشيدين بجهود الدولة المباركة برعايتها الكريمة وجهودها الحثيثة في توفير كل ما من شأنه العناية بهم.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
08:31 AM

ضمن مبادرة "همم تعلو القمم".. "السديس" يؤكّد تسخير التقانة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

الرئيس العام: الرئاسة لا تألو جهداً في خدمة شرائح المجتمع كافة ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عدداً من المكفوفين، في إطار حملة (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا) ومبادرة (همم تعلو القمم) بمكتب مدير الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة الأستاذ أحمد البركاتي، ورئيس اللجنة الأستاذ جنادي مدخلي، وعدد من القيادات، وعدد من منسوبي الرئاسة.

وقال الرئيس العام خلال تكريم هذه الفئة الغالية على نفوسنا: إن الرئاسة لا تألو جهداً في خدمة شرائح المجتمع كافة ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة داخل أروقة الحرمين الشريفين، وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -رعاها الله-.

وأشار إلى أن الرئاسة العامة عملت على عديدٍ من المشاريع والخطط والمسارات وسخّرت التقنيات الحديثة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما عملت على توفير المصليات وهيئات المساحات الخاصة بهم لينعموا بالراحة والاطمئنان في أداء عباداتهم.

من جانبهم، عبّر الحاضرون له عن بالغ شكرهم وتقديرهم بحفاوة الترحيب والاستقبال مشيدين بجهود الدولة المباركة برعايتها الكريمة وجهودها الحثيثة في توفير كل ما من شأنه العناية بهم.

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