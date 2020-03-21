رئيس تنسيقية مكافحة التدخين: كلمة الملك تُحمِّلنا المسؤولية تجاه وطننا

أكد أن اللجنة ستواصل جهودها التوعوية والتثقيفية لمواجهة كوفيد 19

أشاد رئيس اللجنة التنسيقية لجمعيات مكافحة التدخين بالسعودية، الدكتور صلاح بن محمد الشيخ، بخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - الذي وجَّهه للمواطنين والمقيمين، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، وأن تتجاوز بلادنا والعالم أجمع هذا الوباء عاجلاً غير آجل.

وقال الشيخ: كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- تُحمِّلنا مسؤولية وطنية عظيمة في هذا الظرف العصيب الذي يجتاح العالم، بالحفاظ على صحة الإنسان في هذه البلاد المباركة. مؤكدًا أن هذه الكلمات تزيد من همم المواطنين والمقيمين في التصدي للمرض من جهة، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية من جهة أخرى.

وأبان الشيخ أن اللجنة التنسيقية لمكافحة التدخين بالسعودية ستواصل جهودها التوعوية والتثقيفية خلال هذه الفترة العصيبة التي نمرُّ بها باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كوفيد 19، والحد من انتشاره بما تمتلكه من إمكانات مادية وبشرية، إلى جانب دورها في تعزيز الوقاية من كورونا.

واختتم الشيخ حديثه بتقديم أسمى الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على الجهود الجبارة كافة التي تبذلها في سبيل حماية المواطنين والمقيمين، سائلاً المولى العون والتوفيق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان.