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الدنمارك تسجِّل أول إصابة بسلالة "كورونا المتحور"

لمواطن عاد مؤخرًا من دبي

سجّلت الدنمارك أول إصابة بسلالة فيروس كورونا المستجد المكتشفة لأول مرة في جنوب إفريقيا المعروفة باسم "B.1.351/ 501Y".

وأبان معهد الأمصال الوطني الدنماركي في بيان صحفي اليوم أن الحالة اكتُشفت في جزيرة زيلاند التي تضم العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وهي لمواطن عاد مؤخرًا من دبي.

الدنمارك فيروس كورونا الجديد

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الدنمارك تسجِّل أول إصابة بسلالة "كورونا المتحور"
سبق

سجّلت الدنمارك أول إصابة بسلالة فيروس كورونا المستجد المكتشفة لأول مرة في جنوب إفريقيا المعروفة باسم "B.1.351/ 501Y".

وأبان معهد الأمصال الوطني الدنماركي في بيان صحفي اليوم أن الحالة اكتُشفت في جزيرة زيلاند التي تضم العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وهي لمواطن عاد مؤخرًا من دبي.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
12:03 AM

الدنمارك تسجِّل أول إصابة بسلالة "كورونا المتحور"

لمواطن عاد مؤخرًا من دبي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الدنمارك أول إصابة بسلالة فيروس كورونا المستجد المكتشفة لأول مرة في جنوب إفريقيا المعروفة باسم "B.1.351/ 501Y".

وأبان معهد الأمصال الوطني الدنماركي في بيان صحفي اليوم أن الحالة اكتُشفت في جزيرة زيلاند التي تضم العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وهي لمواطن عاد مؤخرًا من دبي.

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