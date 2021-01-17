الدنمارك تسجِّل أول إصابة بسلالة "كورونا المتحور"

سجّلت الدنمارك أول إصابة بسلالة فيروس كورونا المستجد المكتشفة لأول مرة في جنوب إفريقيا المعروفة باسم "B.1.351/ 501Y".
وأبان معهد الأمصال الوطني الدنماركي في بيان صحفي اليوم أن الحالة اكتُشفت في جزيرة زيلاند التي تضم العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وهي لمواطن عاد مؤخرًا من دبي.
الدنمارك تسجِّل أول إصابة بسلالة "كورونا المتحور"
لمواطن عاد مؤخرًا من دبي
سجّلت الدنمارك أول إصابة بسلالة فيروس كورونا المستجد المكتشفة لأول مرة في جنوب إفريقيا المعروفة باسم "B.1.351/ 501Y".
وأبان معهد الأمصال الوطني الدنماركي في بيان صحفي اليوم أن الحالة اكتُشفت في جزيرة زيلاند التي تضم العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وهي لمواطن عاد مؤخرًا من دبي.
سجّلت الدنمارك أول إصابة بسلالة فيروس كورونا المستجد المكتشفة لأول مرة في جنوب إفريقيا المعروفة باسم "B.1.351/ 501Y".
الدنمارك تسجِّل أول إصابة بسلالة "كورونا المتحور"
لمواطن عاد مؤخرًا من دبي
سجّلت الدنمارك أول إصابة بسلالة فيروس كورونا المستجد المكتشفة لأول مرة في جنوب إفريقيا المعروفة باسم "B.1.351/ 501Y".
وأبان معهد الأمصال الوطني الدنماركي في بيان صحفي اليوم أن الحالة اكتُشفت في جزيرة زيلاند التي تضم العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وهي لمواطن عاد مؤخرًا من دبي.