سجّلت الدنمارك أول إصابة بسلالة فيروس كورونا المستجد المكتشفة لأول مرة في جنوب إفريقيا المعروفة باسم "B.1.351/ 501Y". وأبان معهد الأمصال الوطني الدنماركي في بيان صحفي اليوم أن الحالة اكتُشفت في جزيرة زيلاند التي تضم العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وهي لمواطن عاد مؤخرًا من دبي.

الدنمارك تسجِّل أول إصابة بسلالة "كورونا المتحور" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-17 سجّلت الدنمارك أول إصابة بسلالة فيروس كورونا المستجد المكتشفة لأول مرة في جنوب إفريقيا المعروفة باسم "B.1.351/ 501Y".



وأبان معهد الأمصال الوطني الدنماركي في بيان صحفي اليوم أن الحالة اكتُشفت في جزيرة زيلاند التي تضم العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وهي لمواطن عاد مؤخرًا من دبي.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442 12:03 AM

الدنمارك تسجِّل أول إصابة بسلالة "كورونا المتحور" لمواطن عاد مؤخرًا من دبي





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سجّلت الدنمارك أول إصابة بسلالة فيروس كورونا المستجد المكتشفة لأول مرة في جنوب إفريقيا المعروفة باسم "B.1.351/ 501Y".



وأبان معهد الأمصال الوطني الدنماركي في بيان صحفي اليوم أن الحالة اكتُشفت في جزيرة زيلاند التي تضم العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وهي لمواطن عاد مؤخرًا من دبي.