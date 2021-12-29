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بالفيديو.. الأمير عبدالعزيز بن طلال لبرنامج يا هلا بالعرفج: قرار الزواج اتخذته وأنا أمشي

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مقطعًا مرئيًّا في فقرة المشي مع العرفج مع "الأمير عبدالعزيز بن طلال"، تحدَّث فيه عن علاقته بالمشي، ووصفها بأنها علاقة صداقة، ورثها عن والده -رحمه الله-، وعن سمو الأمير "الوليد بن طلال"، وقد كان قرار الزواج من أهم القرارات التي اتخذها أثناء المشي بعد خمسة عشر ألف خطوة.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة البرواز فيديو للحفل المنتظر يوم 31 ديسمبر، الذي يدعو فيه فنان العرب محمد عبده "قبيلته الفنية" في داره ومسرحه. وقال إنه سيكون ليلة خالدة بمذاق طربي خليجي سعودي أصيل.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض العرفج كتاب "سنوات الجوف"، وتحدث عن الكتاب الدكتور "علي بن محمد الرباعي"، وكاتب الكتاب الدكتور عبدالواحد الحميد؛ إذ إن الكتاب عبارة عن سيرته الذاتية للسنوات التي قضاها في الجوف.

أما في فقرة فيديو وتعليق فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا لجولة عامل المعرفة العرفج داخل معرض "طلال تاريخ تقرؤه الأجيال".

وفي سياق سيرة وتر يروي الصحفي "علي نون" قصة أغنية "سألوني الناس عنك يا حبيبي" للفنانة القديرة فيروز.

يا هلا بالعرفج الأمير عبدالعزيز بن طلال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. الأمير عبدالعزيز بن طلال لبرنامج يا هلا بالعرفج: قرار الزواج اتخذته وأنا أمشي
سبق

استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مقطعًا مرئيًّا في فقرة المشي مع العرفج مع "الأمير عبدالعزيز بن طلال"، تحدَّث فيه عن علاقته بالمشي، ووصفها بأنها علاقة صداقة، ورثها عن والده -رحمه الله-، وعن سمو الأمير "الوليد بن طلال"، وقد كان قرار الزواج من أهم القرارات التي اتخذها أثناء المشي بعد خمسة عشر ألف خطوة.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة البرواز فيديو للحفل المنتظر يوم 31 ديسمبر، الذي يدعو فيه فنان العرب محمد عبده "قبيلته الفنية" في داره ومسرحه. وقال إنه سيكون ليلة خالدة بمذاق طربي خليجي سعودي أصيل.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض العرفج كتاب "سنوات الجوف"، وتحدث عن الكتاب الدكتور "علي بن محمد الرباعي"، وكاتب الكتاب الدكتور عبدالواحد الحميد؛ إذ إن الكتاب عبارة عن سيرته الذاتية للسنوات التي قضاها في الجوف.

أما في فقرة فيديو وتعليق فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا لجولة عامل المعرفة العرفج داخل معرض "طلال تاريخ تقرؤه الأجيال".

وفي سياق سيرة وتر يروي الصحفي "علي نون" قصة أغنية "سألوني الناس عنك يا حبيبي" للفنانة القديرة فيروز.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
11:50 PM
اخر تعديل
30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
12:32 AM

بالفيديو.. الأمير عبدالعزيز بن طلال لبرنامج يا هلا بالعرفج: قرار الزواج اتخذته وأنا أمشي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استعرض عامل المعرفة أحمد العرفج مقطعًا مرئيًّا في فقرة المشي مع العرفج مع "الأمير عبدالعزيز بن طلال"، تحدَّث فيه عن علاقته بالمشي، ووصفها بأنها علاقة صداقة، ورثها عن والده -رحمه الله-، وعن سمو الأمير "الوليد بن طلال"، وقد كان قرار الزواج من أهم القرارات التي اتخذها أثناء المشي بعد خمسة عشر ألف خطوة.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة في فقرة البرواز فيديو للحفل المنتظر يوم 31 ديسمبر، الذي يدعو فيه فنان العرب محمد عبده "قبيلته الفنية" في داره ومسرحه. وقال إنه سيكون ليلة خالدة بمذاق طربي خليجي سعودي أصيل.

ومن خلال فقرة مزايين الكتب استعرض العرفج كتاب "سنوات الجوف"، وتحدث عن الكتاب الدكتور "علي بن محمد الرباعي"، وكاتب الكتاب الدكتور عبدالواحد الحميد؛ إذ إن الكتاب عبارة عن سيرته الذاتية للسنوات التي قضاها في الجوف.

أما في فقرة فيديو وتعليق فقد استعرض البرنامج مقطعًا مرئيًّا لجولة عامل المعرفة العرفج داخل معرض "طلال تاريخ تقرؤه الأجيال".

وفي سياق سيرة وتر يروي الصحفي "علي نون" قصة أغنية "سألوني الناس عنك يا حبيبي" للفنانة القديرة فيروز.

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