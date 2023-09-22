طعنة خطيرة لشاب بمول في تبوك و"مسعف الصدفة" ينقذ الموقف

مقاطع منتشرة بمواقع التواصل .. ومصدر لـ "سبق": تمّ القبض على الجاني

أنقذ مسعف يعمل بالهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، حياة شاب بعد تعرُّضه لطعنة خطيرة في ذراعه اليسرى تسبّبت له في نزيف شرياني، في حادثة وقعت قبل أيام عدة في أحد المجمعات التجارية الشهيرة بالمنطقة؛ إذ وافقت الحادثة وجود مسعف صدفة.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها "سبق"، فإن المسعف الذي ظهر في مقاطع فيديو انتشرت أمس يُدعى عبدالمجيد الطويلعي؛ ويعمل فني طب طوارئ وقائداً ميدانياً في الهلال الأحمر بالمنطقة، كان موجوداً في المجمع بعد تعرُّض الشاب للإصابة، وقام على الفور بعمل الإسعافات الأولية.

وأكّد شاهد عيان أن الشاب كان يعاني نزيفاً شريانياً من الذراع اليسرى، وهي إصابة عالية الخطورة؛ إذ إن التدخل السريع يقي المصاب من الدخول فيما يُعرف بـ "صدمة نقص الحجم"، نتيجة فقدانه كميات كبيرة من الدم، حيث قام المسعف باستعمال "ربطة العاصبة" وهي في العرف الطبي أعلى مراحل إيقاف النزيف الخارجي.

وأضاف: "قام المسعف بعد الضغط المباشر برفع الطرف المصاب والضغط على مناطق التروية، إلى أن اضطر لاستعمال العاصبة نتيجة غزارة النزف واستخدم في ذلك شماغاً لربط موضع الإصابة ثم وضع قلماً ثم قام بربط قطعة الشماغ على القلم واستعماله في الشد لإيقاف النزيف، بينما كان ينتظر وصول فرقة من الهلال الأحمر السعودي التي وصلت ونقلت المصاب إلى المستشفى.

ونفى مصدر مطلع على الحادثة، لـ "سبق"، بعد انتشار مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، عن وفاة الشاب؛ إذ إن التعليق الذي رافق الفيديوهات عن وفاته إشاعة، مؤكداً أن المصاب في حالة مستقرة ولا خطورة على حياته، وأن المتسبّب تم إلقاء القبض عليه في حينه.