شاهد.. تحرّيات وبحث ينبع تُطيح بـ"مروِّج فلبيني" يبيع مسكرًا وتسلمه لجهة الاختصاص

ضُبط بحوزته عدد من القوارير وجهاز تصنيع العرق إضافة إلى مبلغ مالي

تمكنت شرطة محافظة ينبع، ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي؛ من إلقاء القبض على أحد مروجي العرق المسكر أثناء الترويج بمنزله الخاص، إضافة إلى مبلغ مالي بحوزته.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"؛ فقد رصد رجال أمن شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة ينبع نشاط فلبيني الجنسية "سائق خاص" وسط المحافظة يقوم بتصنيع مادة العرق المسكر وترويجها على مستخدميها؛ حيث تم عمل كمين محكم له للإطاحة به.

وأضافت المعلومات أنه خلال تقمص أحد المتعاونين دور مستخدم لما يروجه وشراء قوارير من مادة العرق المسكر، وعند الاستلام والتسليم تم القبض عليه بالجرم المشهود داخل منزله؛ حيث عثر على عدد كبير من القوارير المعدّة للبيع وجهاز تصنيع مادة العرق المسكر، إضافة إلى مبلغ مالي يتجاوز عشرة آلاف ريال، وقد تم التحفظ عليه وتسليمه إلى جهة الاختصاص.