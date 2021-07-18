النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

للمرة العاشرة في تاريخه.. الأهلي المصري بطلاً لدوري أبطال إفريقيا

تُوِّج الأهلي المصري بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على كايزر شيفس الجنوب إفريقي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أُقيم على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية.

سجَّل أهداف اللقاء كل من محمد شريف في الدقيقة الـ53، ومحمد مجدي أفشة في الدقيقة الـ64، وعمرو السولية في الدقيقة الـ74؛ ليعزز الأهلي بهذا الفوز رقمه القياسي بوصفه أكثر الفرق حصدًا للقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 بطولات.

الأهلي المصري

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
للمرة العاشرة في تاريخه.. الأهلي المصري بطلاً لدوري أبطال إفريقيا
سبق

تُوِّج الأهلي المصري بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على كايزر شيفس الجنوب إفريقي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أُقيم على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية.

سجَّل أهداف اللقاء كل من محمد شريف في الدقيقة الـ53، ومحمد مجدي أفشة في الدقيقة الـ64، وعمرو السولية في الدقيقة الـ74؛ ليعزز الأهلي بهذا الفوز رقمه القياسي بوصفه أكثر الفرق حصدًا للقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 بطولات.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
12:17 AM

للمرة العاشرة في تاريخه.. الأهلي المصري بطلاً لدوري أبطال إفريقيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
3,009

تُوِّج الأهلي المصري بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على كايزر شيفس الجنوب إفريقي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أُقيم على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية.

سجَّل أهداف اللقاء كل من محمد شريف في الدقيقة الـ53، ومحمد مجدي أفشة في الدقيقة الـ64، وعمرو السولية في الدقيقة الـ74؛ ليعزز الأهلي بهذا الفوز رقمه القياسي بوصفه أكثر الفرق حصدًا للقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 بطولات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,959
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,077
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,418
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,876

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة