"أمير الشرقية": الأعمال الإنسانية وإغاثة المنكوبين موروثٌ متأصل بالمملكة

كرّم الفائزين بجائزة "الإنسان أولًا" للعمل الإنساني بالمنطقة

كرّم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم الاثنين، الفائزين بجائزة (الإنسان أولًا) للعمل الإنساني بالشرقية 2021، التي انطلقت بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني وينظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وأكد الأمير سعود بن نايف أن المملكة تهتم بالأعمال الإنسانية، وهذا موروث متأصل بها؛ حيث تقوم بإغاثة المنكوبين والفقراء والمحتاجين في جميع أنحاء العالم بغض النظر عن الدين والعرق والجنس.

وأضاف أن "ما يقوم به مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، خير دليل على التوجه الإنساني للمملكة؛ حيث نفذ المركز عددًا من البرامج والمبادرات الإنسانية؛ بهدف إيصال المساعدات الإغاثية للمستفيدين منه في جميع أنحاء العالم، ولذلك لم يكن غريبًا أن تحتل المملكة المرتبة الأولى في دعم قضايا الشعوب الإنسانية، وتلفت النظر في خدمة البشرية".

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، أنه يحق لكل سعودي أن يفخر بوطنه (مملكة الإنسانية) التي تحرص على الإنسان أينما كان وفي كل مكان.

وقال المقبل: "إن الجائزة تهدف إلى تعزيز روح التكافل المجتمعي، وإبراز المساعي الإنسانية المؤثرة، وتقديم نماذج متميزة تعكس هوية مملكة الإنسانية، والاحتفاء بالجهود والإسهامات الجليلة".

ولفت إلى أن وسائل نشر الجائزة تنوعت عند تدشينها من خلال الأركان التعريفية بالمجمعات التجارية على مدار (3) أيام، وتم تسليط الضوء عليها في مواقع التواصل الاجتماعي، والتعميم الخطابي على كل القطاعات المستهدفة".

وأشار إلى أنه تَقدم للمشاركة في الجائزة عدد 137 مبادرة، تَضَمّنت 11 مبادرة في مسار الأفراد، و52 مبادرة في المسار الحكومي، بالإضافة إلى 22 مبادرة في المسار الخاص، و52 مبادرة في المسار غير الربحي، كما خضعت الجائزة لمعايير محكمة اشتملت على نسبة المستفيدين وأولوية الاحتياج والابتكار والتميز وكفاءة الإنفاق وجودة التنفيذ.. وتَقرر ترشيح عدد من المبادرات وفق المعايير على النحو التالي: مسار الأفراد مبادرة (التبرع بالكلى ليتيم) اعتدال بنت علي العجاج، ومسار القطاع الحكومي بالمركز الأول مبادرة (مدينتنا بلا عوائق) أمانة الأحساء بالتعاون مع جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء، أما المركز الثاني فجاءت مبادرة (الرفق بالحيوان) لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، والمركز الثالث مبادرة (قلوبنا معكم) دار الحضانة الاجتماعية بالدمام.

وألقت مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ابتسام الحميزي كلمة شكرت فيها أمير المنطقة الشرقية على دعمه، كما بينت المراحل التي مَرّت بها الجائزة منذ انطلاقتها حتى تم اعتماد الفائزين في فروعها المختلفة.

وكرّم أمير المنطقة الفائزين وهم: مسار القطاع الخاص، وجاء في المركز الأول مبادرة (أبناء الشهداء) مجموعة الزامل القابضة، وفي المركز الثاني مبادرة (التطوع في تنظيف وتعقيم المرافق أثناء جائحة كورونا) شركة ساتورب، والمركز الثالث مبادرة (تجهيز وحدة الخدمات المساندة لذوي الإعاقة) مؤسسة عارف بن فريج للمقاولات.. وفي مسار القطاع غير الربحي جاء في المركز الأول مبادرة (الدعم الصحي بقيمة تجاوزت 12 مليون ريال) لجنة أصدقاء المرضى بغرفة الشرقية، والمركز الثاني مبادرة (مركز العمليات والمبادرات المجتمعية) جمعية البر بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية "تنسيق دعم إغاثي خلال الجائحة تجاوز 24 مليون ريال"، والمركز الثالث مبادرة "منصة عزام لتدريب ذوي الإعاقة" جمعية إيفاء لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية.

ورفع "المقبل" شكره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته لهذه الجائزة، وحرصه على تكريم الأعمال الإنسانية المتميزة في المنطقة.