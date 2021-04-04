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"البواردي" يترأس "محلي شقراء".. ويناقش معالجة "الكسارات" وسوق الخضار الجديد

أوصى بالرفع لتأمين الحراسات للمنتزهات ومعالجة نقل الرمال وكثرة مرور الشاحنات

عقد المجلس المحلي بمحافظة شقراء، اجتماعه الثالث برئاسة محافظ شقراء رئيس المجلس عادل بن عبدالله البواردي في مقر ديوان المحافظة.

بدأ الاجتماع محافظ شقراء بتهنئة الجميع بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، وأشاد بجهود وزارة الصحة والقطاعات الأمنية ‏في تطبيق الاحترازات ورصد المخالفات.

وثمّن البواردي جهود الجميع؛ مؤكدًا على كل الجهات الحكومية المعنية أهمية القيام بأدوارهم والتشديد في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد ١٩)؛ في ظل دعم وتوجيه مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- وصاحب السمو الملكي سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ ومنها مناقشة عدد من المشروعات التنموية والخدمية وإبراز الاحتياجات وسبل تعزيز وتطوير تلك الخدمات القائمة، ومتابعة المشاريع المتعثرة والمتأخرة؛ حيث تم مناقشة معالجة وضع موقع الغربال والكسارات الواقعة على طريق الجامعة، بالإضافة لدراسة إنشاء سوق جديد للخضار واللحوم في المحافظة، والرفع بطلب لتأمين الحراسات والشرط البيئية للمنتزهات البرية بالمحافظة ومراكزها، ومتابعة المشاريع المتعثرة والمتأخرة والتي من أهمها شبكة المياه والصرف الصحي.

وأوصى المجلس بالتعقيب على بعض الموضوعات السابقة.. وفي ختام الاجتماع شكر جميع الأعضاء على حضورهم.

محافظة شقراء سوق الخضار الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"البواردي" يترأس "محلي شقراء".. ويناقش معالجة "الكسارات" وسوق الخضار الجديد
سبق

عقد المجلس المحلي بمحافظة شقراء، اجتماعه الثالث برئاسة محافظ شقراء رئيس المجلس عادل بن عبدالله البواردي في مقر ديوان المحافظة.

بدأ الاجتماع محافظ شقراء بتهنئة الجميع بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، وأشاد بجهود وزارة الصحة والقطاعات الأمنية ‏في تطبيق الاحترازات ورصد المخالفات.

وثمّن البواردي جهود الجميع؛ مؤكدًا على كل الجهات الحكومية المعنية أهمية القيام بأدوارهم والتشديد في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد ١٩)؛ في ظل دعم وتوجيه مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- وصاحب السمو الملكي سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ ومنها مناقشة عدد من المشروعات التنموية والخدمية وإبراز الاحتياجات وسبل تعزيز وتطوير تلك الخدمات القائمة، ومتابعة المشاريع المتعثرة والمتأخرة؛ حيث تم مناقشة معالجة وضع موقع الغربال والكسارات الواقعة على طريق الجامعة، بالإضافة لدراسة إنشاء سوق جديد للخضار واللحوم في المحافظة، والرفع بطلب لتأمين الحراسات والشرط البيئية للمنتزهات البرية بالمحافظة ومراكزها، ومتابعة المشاريع المتعثرة والمتأخرة والتي من أهمها شبكة المياه والصرف الصحي.

وأوصى المجلس بالتعقيب على بعض الموضوعات السابقة.. وفي ختام الاجتماع شكر جميع الأعضاء على حضورهم.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
12:28 PM

"البواردي" يترأس "محلي شقراء".. ويناقش معالجة "الكسارات" وسوق الخضار الجديد

أوصى بالرفع لتأمين الحراسات للمنتزهات ومعالجة نقل الرمال وكثرة مرور الشاحنات

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فلاح الجوفان - شقراء
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عقد المجلس المحلي بمحافظة شقراء، اجتماعه الثالث برئاسة محافظ شقراء رئيس المجلس عادل بن عبدالله البواردي في مقر ديوان المحافظة.

بدأ الاجتماع محافظ شقراء بتهنئة الجميع بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، وأشاد بجهود وزارة الصحة والقطاعات الأمنية ‏في تطبيق الاحترازات ورصد المخالفات.

وثمّن البواردي جهود الجميع؛ مؤكدًا على كل الجهات الحكومية المعنية أهمية القيام بأدوارهم والتشديد في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد ١٩)؛ في ظل دعم وتوجيه مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- وصاحب السمو الملكي سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ ومنها مناقشة عدد من المشروعات التنموية والخدمية وإبراز الاحتياجات وسبل تعزيز وتطوير تلك الخدمات القائمة، ومتابعة المشاريع المتعثرة والمتأخرة؛ حيث تم مناقشة معالجة وضع موقع الغربال والكسارات الواقعة على طريق الجامعة، بالإضافة لدراسة إنشاء سوق جديد للخضار واللحوم في المحافظة، والرفع بطلب لتأمين الحراسات والشرط البيئية للمنتزهات البرية بالمحافظة ومراكزها، ومتابعة المشاريع المتعثرة والمتأخرة والتي من أهمها شبكة المياه والصرف الصحي.

وأوصى المجلس بالتعقيب على بعض الموضوعات السابقة.. وفي ختام الاجتماع شكر جميع الأعضاء على حضورهم.

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