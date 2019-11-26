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شاهد.. ارتطام "وانيتين" يُصيب 10 أشخاص بينهم 6 طلاب بالقنفذة

فيما طالَبَ الأهالي بتصحيح الطريق ووضع مطبات ومسارات ودورية

تعرّض 10 أشخاص لإصابات ما بين الخطرة والخفيفة، بينهم 6 طلاب مدارس، صباح اليوم، بمركز سبت الجارة، بعد ارتطام سيارتين من نوع وانيت، وجهًا لوجه، وأخرى من الخلف، وقام المواطنون بإسعاف المصابين بسياراتهم الخاصة.
في سياق الحدث، طالَبَ الأهالي البلديةَ بسرعة تصحيح وضع الطريق الذي وقع به الحادث، ووضع مطبات، وتخطيط مسارات الطريق؛ لأن الطريق جزء مزدوج وآخر مشترك دون توفر وسائل سلامة مرورية، أو مطبات تهدئة بأحد أجزاء الطريق؛ مما يجعل البعض يعكس الاتجاه هربًا من المطبات بالمسار الأخرى.
كما طالَبَ الأهالي بوجود دورية أمنية وقت دوام وانصراف الطلاب؛ لتنظيم الحركة المرورية،
وبيّن متحدث "صحة القنفذة" المكلف حسن علي العيسى، أن مستشفى القنفذة العام استقبل صباح اليوم في تمام الساعة 8:15، عشر حالات إثر تعرضهم لحادث مروري، وكانت حالتهم الصحية: حالتان خطيرتان، و٦حالات متوسطة، وحالتان خفيفتان.

ارتطام وانيتين القنفذة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. ارتطام "وانيتين" يُصيب 10 أشخاص بينهم 6 طلاب بالقنفذة
سبق

تعرّض 10 أشخاص لإصابات ما بين الخطرة والخفيفة، بينهم 6 طلاب مدارس، صباح اليوم، بمركز سبت الجارة، بعد ارتطام سيارتين من نوع وانيت، وجهًا لوجه، وأخرى من الخلف، وقام المواطنون بإسعاف المصابين بسياراتهم الخاصة.
في سياق الحدث، طالَبَ الأهالي البلديةَ بسرعة تصحيح وضع الطريق الذي وقع به الحادث، ووضع مطبات، وتخطيط مسارات الطريق؛ لأن الطريق جزء مزدوج وآخر مشترك دون توفر وسائل سلامة مرورية، أو مطبات تهدئة بأحد أجزاء الطريق؛ مما يجعل البعض يعكس الاتجاه هربًا من المطبات بالمسار الأخرى.
كما طالَبَ الأهالي بوجود دورية أمنية وقت دوام وانصراف الطلاب؛ لتنظيم الحركة المرورية،
وبيّن متحدث "صحة القنفذة" المكلف حسن علي العيسى، أن مستشفى القنفذة العام استقبل صباح اليوم في تمام الساعة 8:15، عشر حالات إثر تعرضهم لحادث مروري، وكانت حالتهم الصحية: حالتان خطيرتان، و٦حالات متوسطة، وحالتان خفيفتان.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
11:36 AM

شاهد.. ارتطام "وانيتين" يُصيب 10 أشخاص بينهم 6 طلاب بالقنفذة

فيما طالَبَ الأهالي بتصحيح الطريق ووضع مطبات ومسارات ودورية

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حسن العيسي - القنفذة
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7,718

تعرّض 10 أشخاص لإصابات ما بين الخطرة والخفيفة، بينهم 6 طلاب مدارس، صباح اليوم، بمركز سبت الجارة، بعد ارتطام سيارتين من نوع وانيت، وجهًا لوجه، وأخرى من الخلف، وقام المواطنون بإسعاف المصابين بسياراتهم الخاصة.
في سياق الحدث، طالَبَ الأهالي البلديةَ بسرعة تصحيح وضع الطريق الذي وقع به الحادث، ووضع مطبات، وتخطيط مسارات الطريق؛ لأن الطريق جزء مزدوج وآخر مشترك دون توفر وسائل سلامة مرورية، أو مطبات تهدئة بأحد أجزاء الطريق؛ مما يجعل البعض يعكس الاتجاه هربًا من المطبات بالمسار الأخرى.
كما طالَبَ الأهالي بوجود دورية أمنية وقت دوام وانصراف الطلاب؛ لتنظيم الحركة المرورية،
وبيّن متحدث "صحة القنفذة" المكلف حسن علي العيسى، أن مستشفى القنفذة العام استقبل صباح اليوم في تمام الساعة 8:15، عشر حالات إثر تعرضهم لحادث مروري، وكانت حالتهم الصحية: حالتان خطيرتان، و٦حالات متوسطة، وحالتان خفيفتان.

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