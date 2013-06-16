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الكويت تجدّد إدانة الأعمال الإجرامية بالخليج العربي وتطالب بالتحقيق

قالت: إنها انتهاك سافر للقانون الدولي وتهديد خطير لسلامة الملاحة البحرية

جدّد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي؛ إدانة دولة الكويت الأعمال الإجرامية في الخليج العربي المتمثلة في مهاجمة السفن وناقلات النفط ومطالبتها بالتحقيق فيها.

وقال السفير العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية "كونا": إن "الكويت دانت -وبشدة- وفي أكثر من مناسبة، وعلى مستويات عدة، الأعمال الإجرامية في الخليج العربي"، مؤكداً مطالبة بلاده بالعمل على وقفها والتحقيق في الحادثتين اللتين وقعتا أخيراً واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الممرات المائية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية، كما جدّد اعتبار الكويت تلك الهجمات انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً لسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، مشدداً على دعم بلاده ومساندتها مناقشة هذه المسألة في مجلس الأمن وإبقائها قيد النظر.

وفي ضوء تولي دولة الكويت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن حالياً، دان أعضاء الهيئة الأممية بالإجماع الهجوم الذي وقع على ناقلتَي النفط في خليج عُمان، الخميس الماضي، واصفين الحدث بأنه انتهاك للقانون الدولي وعمل اجرامي.

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الكويت تجدّد إدانة الأعمال الإجرامية بالخليج العربي وتطالب بالتحقيق
سبق

جدّد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي؛ إدانة دولة الكويت الأعمال الإجرامية في الخليج العربي المتمثلة في مهاجمة السفن وناقلات النفط ومطالبتها بالتحقيق فيها.

وقال السفير العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية "كونا": إن "الكويت دانت -وبشدة- وفي أكثر من مناسبة، وعلى مستويات عدة، الأعمال الإجرامية في الخليج العربي"، مؤكداً مطالبة بلاده بالعمل على وقفها والتحقيق في الحادثتين اللتين وقعتا أخيراً واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الممرات المائية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية، كما جدّد اعتبار الكويت تلك الهجمات انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً لسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، مشدداً على دعم بلاده ومساندتها مناقشة هذه المسألة في مجلس الأمن وإبقائها قيد النظر.

وفي ضوء تولي دولة الكويت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن حالياً، دان أعضاء الهيئة الأممية بالإجماع الهجوم الذي وقع على ناقلتَي النفط في خليج عُمان، الخميس الماضي، واصفين الحدث بأنه انتهاك للقانون الدولي وعمل اجرامي.

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
11:44 AM

الكويت تجدّد إدانة الأعمال الإجرامية بالخليج العربي وتطالب بالتحقيق

قالت: إنها انتهاك سافر للقانون الدولي وتهديد خطير لسلامة الملاحة البحرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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جدّد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي؛ إدانة دولة الكويت الأعمال الإجرامية في الخليج العربي المتمثلة في مهاجمة السفن وناقلات النفط ومطالبتها بالتحقيق فيها.

وقال السفير العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية "كونا": إن "الكويت دانت -وبشدة- وفي أكثر من مناسبة، وعلى مستويات عدة، الأعمال الإجرامية في الخليج العربي"، مؤكداً مطالبة بلاده بالعمل على وقفها والتحقيق في الحادثتين اللتين وقعتا أخيراً واتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الممرات المائية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية، كما جدّد اعتبار الكويت تلك الهجمات انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً لسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، مشدداً على دعم بلاده ومساندتها مناقشة هذه المسألة في مجلس الأمن وإبقائها قيد النظر.

وفي ضوء تولي دولة الكويت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن حالياً، دان أعضاء الهيئة الأممية بالإجماع الهجوم الذي وقع على ناقلتَي النفط في خليج عُمان، الخميس الماضي، واصفين الحدث بأنه انتهاك للقانون الدولي وعمل اجرامي.

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