سيطر وخسر.. "الأخضر" يودّع كأس آسيا من ثمن النهائي

سقط أمام اليابان من كرة عرضية

حجز المنتخب الياباني مقعده في دور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا بعدما تغلب على نظيره المنتخب السعودي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين على ملعب مدينة الشارقة لحساب دور الـ16 من كأس آسيا 2019 في الإمارات.

بدأت المباراة بإيقاع لعب سريع ومحاولات متبادلة من الجانبين مع أفضلية للمنتخب السعودي الذي بسط سيطرته على منتصف الملعب، حيث بادر لاعبوه للبحث عن هدف مبكر، وشكّل الضغط الهجومي للاعبيه قلقاً متكرراً على الدفاع الياباني.

أول المحاولة كانت برأسية محمد الفتيل التي أخطأت المرمى ثم حاول اللاعب عبدالعزيز البيشي الوصول لشباك المنتخب الياباني، لكن تسديدته أنقذها المدافع يوشيدا بفدائية قبل أن تصل للمرمى.

وعلى عكس مجريات اللعب فاجأ المنتخب الياباني نظيره السعودي بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 20 عبر المدافع تومياسو برأسية، مستغلاً التمركز الخاطئ وضعف المراقبة الدفاعية ليدون هدف المباراة الوحيد.

محاولات الأخضر للعودة بنتيجة اللقاء كادت أن تؤتي ثمارها بتسديدة لولبية مخادعة من هتان باهبري، لكن الحظ يقف في وجه المنتخب السعودي بالدقيقة 35.

في الشوط الثاني، دخل المنتخب السعودي اللقاء بضغط هجومي شرس على نظيره المنتخب الياباني ليدفع لاعبي الأخير إلى التراجع للخلف؛ للحدّ من سرعة "الشهراني" و"المولد"، فيما واصل الأخضر هيمنته على منطقة وسط الملعب، في حين صمد الكمبيوتر الياباني أمام انطلاقات ومهارة سالم الدوسري وهتان باهبري.

سعي الأخضر الجامح نحو التعديل كاد أن يثمر عن الهدف في أكثر من مناسبة لولا براعة الحارس ورعونة اللاعبين، ولعل أخطر الكرات سنحت أمام سالم الدوسري بعد أن هرب فهد المولد بمجهود فردي من الرواق الأيمن قبل أن يمرر كرة مقشرة على طبق من ذهب على قدم "الدوسري" البعيد عن الرقابة والموجود أمام المرمى، لكنه تسرع بالتسديد ليضيع فرصة محققة للتعديل.

من هجمة مرتدة كاد المنتخب الياباني أن يقضي على آمال الأخضر، حينما اخترق "موتو" منطقة جزاء السعودية وسدد، لكن الدفاع يبعد كرته لركنية في اللحظات الأخيرة.

ردّ المنتخب السعودي كاد أن يكون حاسماً، ويوقع هدف التعديل بعد أن باغت اللاعب هتان باهبري الحارس الياباني بتصويبة مخادعة من خارج منطقة الجزاء، غير أنها مرت بسلام بجوار القائم الأيمن بالدقيقة 65.

حاول المدافع علي البليهي أن يلعب دور المنقذ، واقترب من تعديل النتيجة عندما وصلته عرضية مميزة من سالم الدوسري، لكنه لم يحسن التعامل معها بالشكل المطلوب ليرسل رأسية غير موفقة فوق العارضة.

فيما تبقى من وقت لم يأتِ جديد لتبقى النتيجة على حالها، وتنتهي المباراة بفوز اليابان.

وسيقابل منتخب الياباني في ربع النهائي نظيره المنتخب الفيتنامي الذي تأهل إلى هذا الدور على حساب منتخب الأردن بركلات الجزاء الترجيحية.