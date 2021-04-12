18 وظيفة شاغرة بالسياحة العالمية بالرياض.. هذه المزايا وموعد التقديم

يطبق عليهم نظام التقاعد لموظفي الأمم المتحدة

‬عرض موقع منظمة السياحة العالمية (UNWTO) التابعة للأمم المتحدة الوظائف المطلوبة والشاغرة بمكتب المنظمة الجديد بالرياض، وعددها 18 وظيفة، سيتم التوظيف بعد عملية اختيار تنافسية دقيقة تأخذ في الاعتبار المؤهلات الأكاديمية للمرشحين والخبرة الدولية والمهارات اللغوية.

وتتنوع شروط التوظيف في مكتب منظمة السياحة العالمية بالرياض، حيث يتطلب الحصول على برنامج الموظف الفني المبتدئ في منظمة السياحة العالمية.

وعن المزايا؛ يتمتع الموظف المعين بالرعاية الصحية على مستوى العالم والسفر إلى جميع الدول الأعضاء في المنظمة وله ميزات في السفر إجازة سنوية 30 يوماً، ويطبق عليهم نظام التقاعد لموظفي الأمم المتحدة، بينما يُغطى أصحاب عقود الخدمة بأحكام محددة اشتراكاتهم في المعاشات التقاعدية.

وجاءت الوظائف المطلوبة كالتالي:

1- عدد 2 متخصص فني في الابتكار والتعليم والاستثمار

2- عدد 2 متخصص ذكاء السوق السياحية والقدرة التنافسية

3- أخصائي خدمات إدارية أول دائرة الابتكار والتعليم والاستثمار

4- أخصائي اتصالات رقمية أول

5- أخصائي تعليم أول عبر الإنترنت

6- كبير أخصائي التعليم دون اتصال بالإنترنت

7- باحث أول وأخصائي بيانات

8- أخصائي خدمات إدارية أول

9- معاون خدمات إداري بمكتب الأمين العام

10- أخصائي اتصالات بمكتب الأمين العام

11- أخصائي المحاسبة

12- أخصائي خدمات عامة

13- أخصائي مشروع أول (مرصد)

14- أخصائي مشروع أول (سياحة ريفية)

15- أخصائي اتصالات أول

16- أخصائي خدمات إدارية أول

يُذكر ان مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين قد وافق على اتفاقية بين المملكة ومنظمة السياحة العالمية، بشأن إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في الرياض.

يأتي ذلك وفقاً للاتفاقية الموقعة في مدينة تبليسي بتاريخ 17 سبتمبر 2020 وقد صدر مرسوم ملكي بالموافقة على الاتفاقية يحمل الرقم (م/ 68)، ويتضمن 10 مواد؛ بينها توفير المملكة مباني المكتب الإقليمي مجانًا للمنظمة وفي مكان يتفق عليه الطرفان.

كما تقوم المنظمة بتعيين جميع موظفي المكتب بمن فيهم المدير، ويخضع الموظفون للإشراف الحصري للأمين العام أو للمسؤول الذي يعينه، فيما يتم التقديم عبر موقع المنظمة الإلكتروني وينتهي يوم 24 أبريل، وهناك وظائف ينتهي التقديم فيها في 20 أبريل الجاري.