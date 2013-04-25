افتتح فريق صقور المستقبل السعودي "الأخضر" مشواره في النسخة السعودية من كأس الأبطال الدولية لكرة القدم بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق الفتح، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في الخبر ضمن الجولة الثانية من البطولة. وفي اللقاء الثاني، حقق صقور المستقبل السعودي "الأبيض" النقاط الثلاث بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على النصر، وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام. وتنطلق الجولة الثالثة، الأربعاء المقبل بمواجهتين، يلتقي في الأولى صقور المستقبل السعودي "الأبيض" بالقادسية عند الـ 09:00 مساءً، فيما يواجه صقور المستقبل "الأبيض" نظيرة الاتفاق عند الـ 11:30 مساءً .

في بطولة كأس الأبطال.. فريقا صقور المستقبل يتغلبان على الفتح والنصر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-25 افتتح فريق صقور المستقبل السعودي "الأخضر" مشواره في النسخة السعودية من كأس الأبطال الدولية لكرة القدم بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق الفتح، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في الخبر ضمن الجولة الثانية من البطولة.

وفي اللقاء الثاني، حقق صقور المستقبل السعودي "الأبيض" النقاط الثلاث بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على النصر، وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وتنطلق الجولة الثالثة، الأربعاء المقبل بمواجهتين، يلتقي في الأولى صقور المستقبل السعودي "الأبيض" بالقادسية عند الـ 09:00 مساءً، فيما يواجه صقور المستقبل "الأبيض" نظيرة الاتفاق عند الـ 11:30 مساءً .

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442 03:48 PM

في بطولة كأس الأبطال.. فريقا صقور المستقبل يتغلبان على الفتح والنصر





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افتتح فريق صقور المستقبل السعودي "الأخضر" مشواره في النسخة السعودية من كأس الأبطال الدولية لكرة القدم بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق الفتح، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة في الخبر ضمن الجولة الثانية من البطولة.

وفي اللقاء الثاني، حقق صقور المستقبل السعودي "الأبيض" النقاط الثلاث بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على النصر، وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وتنطلق الجولة الثالثة، الأربعاء المقبل بمواجهتين، يلتقي في الأولى صقور المستقبل السعودي "الأبيض" بالقادسية عند الـ 09:00 مساءً، فيما يواجه صقور المستقبل "الأبيض" نظيرة الاتفاق عند الـ 11:30 مساءً .