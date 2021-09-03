تعرَّضت مركبة لتلف في مقدمتها، وأُصيب أحد الأحصنة بكسور، منعته من الحركة؛ ما تسبَّب في حدوث عرقلة خفيفة في حركة السير مساء اليوم في طريق حديقة الهدا. وتفصيلاً فوجئ قائد مركبة من نوع "تويوتا" بدخول حصان إلى الطريق السريع؛ فارتطم به، وأسقطه أرضًا؛ ما تسبب لمقدمة السيارة بأضرار، وسقوط "الصدام الأمامي"، وكسور في أطراف الحصان الأمامية. ولم تحدث إصابات في الأرواح، وباشرت على الفور دوريات الأمن الحادث في حينه، وتسبب التجمهر في مكان وقوع الحادث في المسار السريع بحدوث عرقلة لحركة السير، تعاملت معها الجهات الأمنية على الفور. يُذكر أن الخيول وركوبها والسير بها في الطرقات أصبحت ظاهرة مشاهَدة بكثرة في الطرقات والشوارع والمتنزهات.

إصابة حصان وتلف مقدمة مركبة بعد حادث سير في "هدا" الطائف أحمد العبدالله سبق 2021-09-03 تعرَّضت مركبة لتلف في مقدمتها، وأُصيب أحد الأحصنة بكسور، منعته من الحركة؛ ما تسبَّب في حدوث عرقلة خفيفة في حركة السير مساء اليوم في طريق حديقة الهدا.



وتفصيلاً فوجئ قائد مركبة من نوع "تويوتا" بدخول حصان إلى الطريق السريع؛ فارتطم به، وأسقطه أرضًا؛ ما تسبب لمقدمة السيارة بأضرار، وسقوط "الصدام الأمامي"، وكسور في أطراف الحصان الأمامية.



ولم تحدث إصابات في الأرواح، وباشرت على الفور دوريات الأمن الحادث في حينه، وتسبب التجمهر في مكان وقوع الحادث في المسار السريع بحدوث عرقلة لحركة السير، تعاملت معها الجهات الأمنية على الفور.



يُذكر أن الخيول وركوبها والسير بها في الطرقات أصبحت ظاهرة مشاهَدة بكثرة في الطرقات والشوارع والمتنزهات.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443 11:16 PM

إصابة حصان وتلف مقدمة مركبة بعد حادث سير في "هدا" الطائف تسبب في عرقلة خفيفة لحركة السير





A A A





5 مشاركة

تعرَّضت مركبة لتلف في مقدمتها، وأُصيب أحد الأحصنة بكسور، منعته من الحركة؛ ما تسبَّب في حدوث عرقلة خفيفة في حركة السير مساء اليوم في طريق حديقة الهدا.



وتفصيلاً فوجئ قائد مركبة من نوع "تويوتا" بدخول حصان إلى الطريق السريع؛ فارتطم به، وأسقطه أرضًا؛ ما تسبب لمقدمة السيارة بأضرار، وسقوط "الصدام الأمامي"، وكسور في أطراف الحصان الأمامية.



ولم تحدث إصابات في الأرواح، وباشرت على الفور دوريات الأمن الحادث في حينه، وتسبب التجمهر في مكان وقوع الحادث في المسار السريع بحدوث عرقلة لحركة السير، تعاملت معها الجهات الأمنية على الفور.



يُذكر أن الخيول وركوبها والسير بها في الطرقات أصبحت ظاهرة مشاهَدة بكثرة في الطرقات والشوارع والمتنزهات.