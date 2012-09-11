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وزير الطاقة يبحث مع نظيره الروسي تعزيز التعاون المشترك

استعرضا الجهود المبذولة للمحافظة على توازن سوق النفط العالمية واستقرارها

التقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز في جدة اليوم، وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، وذلك ضمن إطار اللجنة السعودية الروسية المشتركة.
وقد ناقش الوزيران خلال الاجتماع تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، بما في ذلك الاستثمار في مجالات الطاقة.
وأعرب الجانبان عن تقديرهما للحوار القائم بين المملكة وروسيا، وإيمانهما بضرورة استمراره، وتطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات، وتذليل ما يواجه ذلك التعاون من عقبات.
وبحث الطرفان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك في قطاع الطاقة، والجهود السعودية الروسية المبذولة للمحافظة على توازن سوق النفط العالمية واستقرارها، وخطط العمل المستقبلية في إطار اتفاق (أوبك +)، كما تطرق اللقاء إلى سبل تذليل العقبات التي قد تواجه الاتفاقيات المشتركة بين البلدين في قطاعات الطاقة المختلفة.

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وزير الطاقة يبحث مع نظيره الروسي تعزيز التعاون المشترك
سبق

التقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز في جدة اليوم، وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، وذلك ضمن إطار اللجنة السعودية الروسية المشتركة.
وقد ناقش الوزيران خلال الاجتماع تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، بما في ذلك الاستثمار في مجالات الطاقة.
وأعرب الجانبان عن تقديرهما للحوار القائم بين المملكة وروسيا، وإيمانهما بضرورة استمراره، وتطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات، وتذليل ما يواجه ذلك التعاون من عقبات.
وبحث الطرفان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك في قطاع الطاقة، والجهود السعودية الروسية المبذولة للمحافظة على توازن سوق النفط العالمية واستقرارها، وخطط العمل المستقبلية في إطار اتفاق (أوبك +)، كما تطرق اللقاء إلى سبل تذليل العقبات التي قد تواجه الاتفاقيات المشتركة بين البلدين في قطاعات الطاقة المختلفة.

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
05:36 PM

وزير الطاقة يبحث مع نظيره الروسي تعزيز التعاون المشترك

استعرضا الجهود المبذولة للمحافظة على توازن سوق النفط العالمية واستقرارها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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التقى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز في جدة اليوم، وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، وذلك ضمن إطار اللجنة السعودية الروسية المشتركة.
وقد ناقش الوزيران خلال الاجتماع تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، بما في ذلك الاستثمار في مجالات الطاقة.
وأعرب الجانبان عن تقديرهما للحوار القائم بين المملكة وروسيا، وإيمانهما بضرورة استمراره، وتطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات، وتذليل ما يواجه ذلك التعاون من عقبات.
وبحث الطرفان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك في قطاع الطاقة، والجهود السعودية الروسية المبذولة للمحافظة على توازن سوق النفط العالمية واستقرارها، وخطط العمل المستقبلية في إطار اتفاق (أوبك +)، كما تطرق اللقاء إلى سبل تذليل العقبات التي قد تواجه الاتفاقيات المشتركة بين البلدين في قطاعات الطاقة المختلفة.

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