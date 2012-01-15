نفذت القوات البحرية الملكية السعودية ممثلةً بالأسطول الغربي "تمرين عبور" في مياه البحر الأحمر مع القوات البحرية الفرنسية. ‏وشهد التمرين عدداً من الفرضيات القتالية، بمشاركة عدد من السفن والطائرات البحرية العمودية، وذلك بهدف رفع مستوى القدرة القتالية للقوات البحرية في مجال العمليات البحرية المختلفة.

في مياه البحر الأحمر.."البحرية الملكية السعودية" تنفذ تمرين عبور مع نظيرتها الفرنسية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-15 نفذت القوات البحرية الملكية السعودية ممثلةً بالأسطول الغربي "تمرين عبور" في مياه البحر الأحمر مع القوات البحرية الفرنسية.

‏وشهد التمرين عدداً من الفرضيات القتالية، بمشاركة عدد من السفن والطائرات البحرية العمودية، وذلك بهدف رفع مستوى القدرة القتالية للقوات البحرية في مجال العمليات البحرية المختلفة.



15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443 05:49 PM

في مياه البحر الأحمر.."البحرية الملكية السعودية" تنفذ تمرين عبور مع نظيرتها الفرنسية شهد عددًا من الفرضيات القتالية.. بمشاركة عدد من السفن والطائرات العمودية





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نفذت القوات البحرية الملكية السعودية ممثلةً بالأسطول الغربي "تمرين عبور" في مياه البحر الأحمر مع القوات البحرية الفرنسية.

‏وشهد التمرين عدداً من الفرضيات القتالية، بمشاركة عدد من السفن والطائرات البحرية العمودية، وذلك بهدف رفع مستوى القدرة القتالية للقوات البحرية في مجال العمليات البحرية المختلفة.

