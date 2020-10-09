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سعودية تقود إعادة هيكلة سوق الاستشارات القانونية رقميًّا عبر إطلاق تطبيق متخصص

أطلقت عليه اسم "سهيل" لتقديم الاستشارات عبر محامين مرخصين

أطلقت شابات وشباب سعوديون تطبيق "سهيل" للمحاماة والاستشارات القانونية. ويُعد تطبيق "سهيل" الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، ويوفر منصة تجمع المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية والأفراد الراغبين في الحصول على استشارات قانونية احترافية.

ويتيح التطبيق للمحامين المسجلين في التطبيق تقديم استشاراتهم بالصوت والصورة، والحصول على أتعابهم نظير الخدمات التي يقدمونها في عملية مؤتمتة بالكامل.

وحول فكرة التطبيق وعمله قالت مديرة المشروع منيرة الخزيم: "بدأت فكرة تطبيق سهيل من وحي نقاشات مع رائدات الأعمال؛ إذ كنَّ يواجهن صعوبة في الوصول إلى مكاتب المحاماة، خصوصًا في المدن الطرفية، كما كن بوصفهن رائدات أعمال يجدن صعوبة في تغطية تكاليف عقود الاستشارات القانونية مع مكاتب المحاماة".

وأضافت: "بعد دراسة مكثفة لسوق الاستشارات القانونية وجدنا أن الخصوصية تمثل مشكلة قائمة؛ إذ كان البعض لديهم شاكل شخصية، لا يرغب في أن يطلع على تفاصيلها أحد. ونحن في (سهيل) نوفر خدمة استشارات قانونية على مدار الساعة، يقدمها مجموعة من المحامين المرخصين من وزارة العدل. كما نحافظ على خصوصية العميل، ولا نفصح عن أية معلومات قد تكشف هويته".

يُذكر أن تطبيق "سهيل" للاستشارات القانونية أعلن إطلاق تشغيله التجريبي في الأول من سبتمبر 2020، بقيادة فريق سعودي شاب، يسعى لدعم مسيرة التحول الرقمي في السعودية، وتغيير الثقافة العدلية في السعودية لدى الأفراد والشركات، وذلك بتوفير حلول رقمية للمشكلات التي تواجه قطاع الاستشارات القانونية في السعودية، مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين، وتوفير الخدمات الاستشارية بأسعار عادلة.

رابط التطبيق:

https://appurl.io/631vAkt41

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سعودية تقود إعادة هيكلة سوق الاستشارات القانونية رقميًّا عبر إطلاق تطبيق متخصص
سبق

أطلقت شابات وشباب سعوديون تطبيق "سهيل" للمحاماة والاستشارات القانونية. ويُعد تطبيق "سهيل" الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، ويوفر منصة تجمع المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية والأفراد الراغبين في الحصول على استشارات قانونية احترافية.

ويتيح التطبيق للمحامين المسجلين في التطبيق تقديم استشاراتهم بالصوت والصورة، والحصول على أتعابهم نظير الخدمات التي يقدمونها في عملية مؤتمتة بالكامل.

وحول فكرة التطبيق وعمله قالت مديرة المشروع منيرة الخزيم: "بدأت فكرة تطبيق سهيل من وحي نقاشات مع رائدات الأعمال؛ إذ كنَّ يواجهن صعوبة في الوصول إلى مكاتب المحاماة، خصوصًا في المدن الطرفية، كما كن بوصفهن رائدات أعمال يجدن صعوبة في تغطية تكاليف عقود الاستشارات القانونية مع مكاتب المحاماة".

وأضافت: "بعد دراسة مكثفة لسوق الاستشارات القانونية وجدنا أن الخصوصية تمثل مشكلة قائمة؛ إذ كان البعض لديهم شاكل شخصية، لا يرغب في أن يطلع على تفاصيلها أحد. ونحن في (سهيل) نوفر خدمة استشارات قانونية على مدار الساعة، يقدمها مجموعة من المحامين المرخصين من وزارة العدل. كما نحافظ على خصوصية العميل، ولا نفصح عن أية معلومات قد تكشف هويته".

يُذكر أن تطبيق "سهيل" للاستشارات القانونية أعلن إطلاق تشغيله التجريبي في الأول من سبتمبر 2020، بقيادة فريق سعودي شاب، يسعى لدعم مسيرة التحول الرقمي في السعودية، وتغيير الثقافة العدلية في السعودية لدى الأفراد والشركات، وذلك بتوفير حلول رقمية للمشكلات التي تواجه قطاع الاستشارات القانونية في السعودية، مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين، وتوفير الخدمات الاستشارية بأسعار عادلة.

رابط التطبيق:

https://appurl.io/631vAkt41

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
09:41 PM

سعودية تقود إعادة هيكلة سوق الاستشارات القانونية رقميًّا عبر إطلاق تطبيق متخصص

أطلقت عليه اسم "سهيل" لتقديم الاستشارات عبر محامين مرخصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت شابات وشباب سعوديون تطبيق "سهيل" للمحاماة والاستشارات القانونية. ويُعد تطبيق "سهيل" الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، ويوفر منصة تجمع المحامين المرخصين من وزارة العدل السعودية والأفراد الراغبين في الحصول على استشارات قانونية احترافية.

ويتيح التطبيق للمحامين المسجلين في التطبيق تقديم استشاراتهم بالصوت والصورة، والحصول على أتعابهم نظير الخدمات التي يقدمونها في عملية مؤتمتة بالكامل.

وحول فكرة التطبيق وعمله قالت مديرة المشروع منيرة الخزيم: "بدأت فكرة تطبيق سهيل من وحي نقاشات مع رائدات الأعمال؛ إذ كنَّ يواجهن صعوبة في الوصول إلى مكاتب المحاماة، خصوصًا في المدن الطرفية، كما كن بوصفهن رائدات أعمال يجدن صعوبة في تغطية تكاليف عقود الاستشارات القانونية مع مكاتب المحاماة".

وأضافت: "بعد دراسة مكثفة لسوق الاستشارات القانونية وجدنا أن الخصوصية تمثل مشكلة قائمة؛ إذ كان البعض لديهم شاكل شخصية، لا يرغب في أن يطلع على تفاصيلها أحد. ونحن في (سهيل) نوفر خدمة استشارات قانونية على مدار الساعة، يقدمها مجموعة من المحامين المرخصين من وزارة العدل. كما نحافظ على خصوصية العميل، ولا نفصح عن أية معلومات قد تكشف هويته".

يُذكر أن تطبيق "سهيل" للاستشارات القانونية أعلن إطلاق تشغيله التجريبي في الأول من سبتمبر 2020، بقيادة فريق سعودي شاب، يسعى لدعم مسيرة التحول الرقمي في السعودية، وتغيير الثقافة العدلية في السعودية لدى الأفراد والشركات، وذلك بتوفير حلول رقمية للمشكلات التي تواجه قطاع الاستشارات القانونية في السعودية، مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين، وتوفير الخدمات الاستشارية بأسعار عادلة.

رابط التطبيق:

https://appurl.io/631vAkt41

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