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"الصحة": تسجيل 383 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 397 خلال الـ24 ساعة الماضية

العراق يسجل 3785 إصابة جديدة بـ"كورونا"

13 حالة وفاة في باكستان ترفع الإجمالي لـ6715

سجلت العراق 3785 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 445.949 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، أنها سجلت 48 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة إلى 10.513؛ فيما تم تسجيل 3362 حالة شفاء جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 375.188 حالة.

من ناحية ثانية، سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 736 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 326.216 حالة؛ منها 9855 حالة نشطة تخضع للحجر الصحي.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأنه تم تسجيل 510 حالات شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 309.646 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6715 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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العراق يسجل 3785 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت العراق 3785 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 445.949 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، أنها سجلت 48 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة إلى 10.513؛ فيما تم تسجيل 3362 حالة شفاء جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 375.188 حالة.

من ناحية ثانية، سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 736 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 326.216 حالة؛ منها 9855 حالة نشطة تخضع للحجر الصحي.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأنه تم تسجيل 510 حالات شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 309.646 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6715 حالة وفاة.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
05:31 PM

العراق يسجل 3785 إصابة جديدة بـ"كورونا"

13 حالة وفاة في باكستان ترفع الإجمالي لـ6715

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت العراق 3785 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 445.949 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، أنها سجلت 48 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة إلى 10.513؛ فيما تم تسجيل 3362 حالة شفاء جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 375.188 حالة.

من ناحية ثانية، سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 736 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 326.216 حالة؛ منها 9855 حالة نشطة تخضع للحجر الصحي.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأنه تم تسجيل 510 حالات شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 309.646 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6715 حالة وفاة.

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