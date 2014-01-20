بهجوم مباغت.. "الشرعية" تحرر مواقع جديدة من الحوثيين في صعدة

تدمير آليات واستعادة أسلحة وذخائر

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم السبت، مواقع جديدة في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وأفاد موقع "سبتمبر نت"، أن قوات الجيش حررت جبال وادي التم، وجبل السيف، ومحيطهما، عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز المليشيا التي لاذت بالفرار.

وأضاف أن المعارك أسفرت عن مقتل 6 من عناصر المليشيا وإصابة آخرين، وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.



وأشار الموقع إلى استعادة قوات الجيش الوطني خلال المعارك كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.