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شاهد.. جرائم الاحتطاب تعود للظهور بالأفلاج.. ومواطنون: أوقفوا هذا السعار

بعد تداول مقطع وثق تقطيع شخص لأشجار خضراء في أحد شعاب الهدار

أظهر مقطع فيديو تم تداوله الأسبوع الحالي الاعتداء مجدداً على الأشجار الخضراء في أحد شعاب الأفلاج وتقطيعها.

وقال رئيس رابطة الأفلاج الخضراء محمد فهد الحبشان، لـ"سبق": "تتعرض الكثير من الأودية والشعاب بالأفلاج لهجوم من ضعفاء النفوس قضى على مئات الأشجار الضخمة أدت إلى تصحر مواقع كانت معروفة بكثافة الأشجار حيث تتميز الأفلاج بوجود نوادر من الأشجار مثل "البان العربي"، و"الغاف" في بطون الأودية، ومع استمرار هذا السعار الذي أصاب الحطابين لن تجد حتى الطيور ما تستظل فيه من الأشجار!".

وأضاف: "الأسابيع الماضية تم توثيق مقاطع فيديو للاعتداء على الأشجار في أحد الشعاب جنوب المحافظة، تفاعلت معها الجهات الأمنية، وتم ضبط المتهمين، وهذا الأسبوع تم تداول مقطع فيديو وثق تقطيع شخص لأشجار خضراء في أحد شعاب الهدار بالأفلاج، فمتى تتوقف تلك الاعتداءات المتكررة؟!".

واختتم قائلاً: "وجود فرع للشرطة البيئة بمحافظة الأفلاج أصبح مطلباً للأهالي لإيقاف هذه الاعتداءات ضد البيئة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. جرائم الاحتطاب تعود للظهور بالأفلاج.. ومواطنون: أوقفوا هذا السعار
سبق

أظهر مقطع فيديو تم تداوله الأسبوع الحالي الاعتداء مجدداً على الأشجار الخضراء في أحد شعاب الأفلاج وتقطيعها.

وقال رئيس رابطة الأفلاج الخضراء محمد فهد الحبشان، لـ"سبق": "تتعرض الكثير من الأودية والشعاب بالأفلاج لهجوم من ضعفاء النفوس قضى على مئات الأشجار الضخمة أدت إلى تصحر مواقع كانت معروفة بكثافة الأشجار حيث تتميز الأفلاج بوجود نوادر من الأشجار مثل "البان العربي"، و"الغاف" في بطون الأودية، ومع استمرار هذا السعار الذي أصاب الحطابين لن تجد حتى الطيور ما تستظل فيه من الأشجار!".

وأضاف: "الأسابيع الماضية تم توثيق مقاطع فيديو للاعتداء على الأشجار في أحد الشعاب جنوب المحافظة، تفاعلت معها الجهات الأمنية، وتم ضبط المتهمين، وهذا الأسبوع تم تداول مقطع فيديو وثق تقطيع شخص لأشجار خضراء في أحد شعاب الهدار بالأفلاج، فمتى تتوقف تلك الاعتداءات المتكررة؟!".

واختتم قائلاً: "وجود فرع للشرطة البيئة بمحافظة الأفلاج أصبح مطلباً للأهالي لإيقاف هذه الاعتداءات ضد البيئة".

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
08:38 PM
اخر تعديل
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
10:02 PM

شاهد.. جرائم الاحتطاب تعود للظهور بالأفلاج.. ومواطنون: أوقفوا هذا السعار

بعد تداول مقطع وثق تقطيع شخص لأشجار خضراء في أحد شعاب الهدار

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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2,630

أظهر مقطع فيديو تم تداوله الأسبوع الحالي الاعتداء مجدداً على الأشجار الخضراء في أحد شعاب الأفلاج وتقطيعها.

وقال رئيس رابطة الأفلاج الخضراء محمد فهد الحبشان، لـ"سبق": "تتعرض الكثير من الأودية والشعاب بالأفلاج لهجوم من ضعفاء النفوس قضى على مئات الأشجار الضخمة أدت إلى تصحر مواقع كانت معروفة بكثافة الأشجار حيث تتميز الأفلاج بوجود نوادر من الأشجار مثل "البان العربي"، و"الغاف" في بطون الأودية، ومع استمرار هذا السعار الذي أصاب الحطابين لن تجد حتى الطيور ما تستظل فيه من الأشجار!".

وأضاف: "الأسابيع الماضية تم توثيق مقاطع فيديو للاعتداء على الأشجار في أحد الشعاب جنوب المحافظة، تفاعلت معها الجهات الأمنية، وتم ضبط المتهمين، وهذا الأسبوع تم تداول مقطع فيديو وثق تقطيع شخص لأشجار خضراء في أحد شعاب الهدار بالأفلاج، فمتى تتوقف تلك الاعتداءات المتكررة؟!".

واختتم قائلاً: "وجود فرع للشرطة البيئة بمحافظة الأفلاج أصبح مطلباً للأهالي لإيقاف هذه الاعتداءات ضد البيئة".

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