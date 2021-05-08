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الجبير: أكدنا سابقًا أنه لا علاقة للمملكة بقضية اختراق هاتف جيف بيزوس..الحقائق اتضحت

قال: هل سيعترف الذين اتهموا #المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على مصداقيتهم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أنه لا علاقة للمملكة بما يسمى قضية اختراق هاتف جيف بيزوس وأن الحقائق اتضحت

وقال عبر حسابه في تويتر: الآن وبما أن الحقائق اتضحت فيما يسمى بقضية (اختراق هاتف جيف بيزوس)، فإنه لا علاقة للمملكة بهذه المزاعم كما أكدنا في حينه.

هل سيعترف الذين اتهموا المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على مصداقيتهم؟

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجبير: أكدنا سابقًا أنه لا علاقة للمملكة بقضية اختراق هاتف جيف بيزوس..الحقائق اتضحت
سبق

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أنه لا علاقة للمملكة بما يسمى قضية اختراق هاتف جيف بيزوس وأن الحقائق اتضحت

وقال عبر حسابه في تويتر: الآن وبما أن الحقائق اتضحت فيما يسمى بقضية (اختراق هاتف جيف بيزوس)، فإنه لا علاقة للمملكة بهذه المزاعم كما أكدنا في حينه.

هل سيعترف الذين اتهموا المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على مصداقيتهم؟

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
09:25 PM
اخر تعديل
09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
07:18 AM

الجبير: أكدنا سابقًا أنه لا علاقة للمملكة بقضية اختراق هاتف جيف بيزوس..الحقائق اتضحت

قال: هل سيعترف الذين اتهموا #المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على مصداقيتهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
16,113

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أنه لا علاقة للمملكة بما يسمى قضية اختراق هاتف جيف بيزوس وأن الحقائق اتضحت

وقال عبر حسابه في تويتر: الآن وبما أن الحقائق اتضحت فيما يسمى بقضية (اختراق هاتف جيف بيزوس)، فإنه لا علاقة للمملكة بهذه المزاعم كما أكدنا في حينه.

هل سيعترف الذين اتهموا المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على مصداقيتهم؟

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