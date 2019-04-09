وزير الاتصالات: نتكامل مع وزارتَيْ النقل والتجارة لتمكين الخدمات البريدية واللوجستية

رعى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي، المهندس عبد الله بن عامر السواحة، اليوم الثلاثاء 4 شعبان 1440هـ، الموافق 8 إبريل 2019م، حفل إعادة تنظيم قطاع الخدمات البريدية واللوجستية الذي أُقيم في فندق كراون بلازا في الرياض، بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ومعالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، ومعالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد بن عبدالمحسن أبانمي، وعدد من المسؤولين في القطاعَيْن العام والخاص.

وأكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في كلمة بهذه المناسبة أهمية إعادة تنظيم القطاع في الارتقاء بالخدمات البريدية، وإحداث نقلة نوعية، وقفزة كبرى في القطاع، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني لمواكبة رؤية السعودية 2030، والتطور الكبير الذي تشهده مملكتنا الغالية في شتى مجالات الحياة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.

مبينًا معاليه أن قرار مجلس الوزراء القاضي بفصل التشريع عن التشغيل بمؤسسة البريد السعودي، وإيكال المهمة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، سيتيح للقطاع الاستفادة من تجربة الهيئة المتميزة في إدارة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التي كانت سببًا في تبوئه موقعًا رياديًّا ومتقدمًا، إقليميًّا وعالميًّا، وخلق بيئة منافسة عادلة وفعالة بين الشركات العاملة في القطاع، علاوة على مراقبة الأداء للتأكد من جودة هذه الخدمات.

موضحًا معاليه أن هذه الخطوة ستتيح خيارات إضافية ومتميزة أمام المواطنين لاختيار أفضل الشركات من حيث الأسعار، والتقنية المستخدمة، وجودة الخدمة، إضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في السعودية. مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستمكِّن من خلق ما يزيد على 100 ألف وظيفة جديدة بسوق الخدمات البريدية واللوجستية، علاوة على أنها سترفع الناتج المحلي الى10 مليارات ريال.

وأضاف معالي الوزير السواحة بأن عملية إعادة تنظيم القطاع ستدعم الخطط والمبادرات الساعية لجعل السعودية مركزًا استراتيجيًّا عالميًّا، وتدعم نمو حجم سوق الاستثمار في سوق البريد. مشددًا معاليه على حرص الوزارة على تطوير جودة الخدمات البريدية، ورفع كفاءة الأداء في مؤسسة البريد السعودي بأحدث التقنيات المبتكرة لتقديم أفضل الخدمات البريدية المتقدمة والمتكاملة، وفقًا لأفضل المعايير الدولية لخدمة عملاء المؤسسة كافة من الأفراد، والمؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص.

معربًا معاليه عن بالغ شكره وتقديره لكل من أسهم في دعم وإنجاز هذا العمل الوطني الكبير لخدمة قطاع الخدمات البريدية واللوجستية.