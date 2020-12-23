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أمير الجوف يتفقد مشاريع بلدية دومة الجندل ويستمع لاحتياجات الأهالي

وقف على مشروعَيْ استكمال الطريق الدائري الغربي وتصريف مياه الأمطار

تفقَّد الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، أمير منطقة الجوف، اليوم مشروعات بلدية في محافظة دومة الجندل بقيمة إجمالية 45.8 مليون ريال، بحضور وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد، ومحافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط.

وتفصيلاً، جاء ذلك ضمن جولة تفقدية على المحافظة والمراكز التابعة للوقوف على المشروعات واحتياجات الأهالي، مستمعًا لشرح مفصل عن المشروعات من رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن إبراهيم العنزي.

وكانت جولة أمير المنطقة قد بدأت بالوقوف على مشروعات استكمال الطريق الدائري الغربي بإجمالي تكلفة يبلغ 5.2 مليون ريال، ثم وقف على مشروعات الحدائق العامة والمتنزهات والساحات والملاعب الرياضية التي بلغت تكلفتها 4.9 مليون ريال، كما تفقّد مشروع تصريف مياه الأمطار للمواقع الحرجة داخل المحافظة التي بلغت تكلفتها 2.7 مليون ريال.

كما شملت جولة الأمير فيصل بن نواف مشروعات سفلتة مخططات سكنية، وإعادة تأهيل الطرق الداخلية التي بلغت تكلفتها 24.5 مليون ريال، وكذلك مبنى مركز مؤتمرات بحيرة دومة الجندل والمبنى الإداري ببلدية المحافظة اللذان بلغت تكلفتهما 8.5 مليون ريال. كما زار مسجد الرحيبيين التاريخي المشمول ضمن مشروع سمو ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية.

وفي الختام نوه أمير المنطقة بما توليه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من حرص وعناية لخدمة المواطنين، وتوفير الخدمات وسبل العيش الكريم، مؤكدًا أن مشروع سمو ولي العهد - حفظه الله - لتطوير المساجد التاريخية يحفظ التراث والإرث التاريخي والحضاري، ويسهم في إعمار بيوت الله.

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أمير الجوف يتفقد مشاريع بلدية دومة الجندل ويستمع لاحتياجات الأهالي
سبق

تفقَّد الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، أمير منطقة الجوف، اليوم مشروعات بلدية في محافظة دومة الجندل بقيمة إجمالية 45.8 مليون ريال، بحضور وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد، ومحافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط.

وتفصيلاً، جاء ذلك ضمن جولة تفقدية على المحافظة والمراكز التابعة للوقوف على المشروعات واحتياجات الأهالي، مستمعًا لشرح مفصل عن المشروعات من رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن إبراهيم العنزي.

وكانت جولة أمير المنطقة قد بدأت بالوقوف على مشروعات استكمال الطريق الدائري الغربي بإجمالي تكلفة يبلغ 5.2 مليون ريال، ثم وقف على مشروعات الحدائق العامة والمتنزهات والساحات والملاعب الرياضية التي بلغت تكلفتها 4.9 مليون ريال، كما تفقّد مشروع تصريف مياه الأمطار للمواقع الحرجة داخل المحافظة التي بلغت تكلفتها 2.7 مليون ريال.

كما شملت جولة الأمير فيصل بن نواف مشروعات سفلتة مخططات سكنية، وإعادة تأهيل الطرق الداخلية التي بلغت تكلفتها 24.5 مليون ريال، وكذلك مبنى مركز مؤتمرات بحيرة دومة الجندل والمبنى الإداري ببلدية المحافظة اللذان بلغت تكلفتهما 8.5 مليون ريال. كما زار مسجد الرحيبيين التاريخي المشمول ضمن مشروع سمو ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية.

وفي الختام نوه أمير المنطقة بما توليه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من حرص وعناية لخدمة المواطنين، وتوفير الخدمات وسبل العيش الكريم، مؤكدًا أن مشروع سمو ولي العهد - حفظه الله - لتطوير المساجد التاريخية يحفظ التراث والإرث التاريخي والحضاري، ويسهم في إعمار بيوت الله.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
09:45 PM

أمير الجوف يتفقد مشاريع بلدية دومة الجندل ويستمع لاحتياجات الأهالي

وقف على مشروعَيْ استكمال الطريق الدائري الغربي وتصريف مياه الأمطار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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تفقَّد الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، أمير منطقة الجوف، اليوم مشروعات بلدية في محافظة دومة الجندل بقيمة إجمالية 45.8 مليون ريال، بحضور وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد، ومحافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط.

وتفصيلاً، جاء ذلك ضمن جولة تفقدية على المحافظة والمراكز التابعة للوقوف على المشروعات واحتياجات الأهالي، مستمعًا لشرح مفصل عن المشروعات من رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن إبراهيم العنزي.

وكانت جولة أمير المنطقة قد بدأت بالوقوف على مشروعات استكمال الطريق الدائري الغربي بإجمالي تكلفة يبلغ 5.2 مليون ريال، ثم وقف على مشروعات الحدائق العامة والمتنزهات والساحات والملاعب الرياضية التي بلغت تكلفتها 4.9 مليون ريال، كما تفقّد مشروع تصريف مياه الأمطار للمواقع الحرجة داخل المحافظة التي بلغت تكلفتها 2.7 مليون ريال.

كما شملت جولة الأمير فيصل بن نواف مشروعات سفلتة مخططات سكنية، وإعادة تأهيل الطرق الداخلية التي بلغت تكلفتها 24.5 مليون ريال، وكذلك مبنى مركز مؤتمرات بحيرة دومة الجندل والمبنى الإداري ببلدية المحافظة اللذان بلغت تكلفتهما 8.5 مليون ريال. كما زار مسجد الرحيبيين التاريخي المشمول ضمن مشروع سمو ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية.

وفي الختام نوه أمير المنطقة بما توليه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من حرص وعناية لخدمة المواطنين، وتوفير الخدمات وسبل العيش الكريم، مؤكدًا أن مشروع سمو ولي العهد - حفظه الله - لتطوير المساجد التاريخية يحفظ التراث والإرث التاريخي والحضاري، ويسهم في إعمار بيوت الله.

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